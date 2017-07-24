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Сотрудники посольства в Аммане вернулись в Израиль

время публикации: 22:56 | последнее обновление: 23:18 блог версия для печати фото
Сотрудники посольства в Аммане вернулись в Израиль
Биньямин Нетаниягу беседует по телефону с послом в Иордании Эйнат Шляйн и охранником
Сотрудники посольства в Аммане вернулись в Израиль
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Около 23:00 стало известно, что сотрудники дипмиссии Израиля в Иордании вернулись в Израиль. Группа работников посольства проследовала из Иордании через КПП "Аленби".

Вместе с коллегами вернулся в Израиль охранник, раненный вчера террористом в Аммане.

Пресс-служба канцелярии главы правительства подчеркивает, что возвращение дипломатов стало возможным благодаря тесному сотрудничеству между Израилем и Иорданией.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу поговорил по телефону с послом Эйнат Шляйн и раненным охранником.

Как сообщимл политический обозреватель газеты "Гаарец" Барак Равид, выезд сотрудников посольства за пределы Иордании стал возможен благодаря договоренностям, которые были достигнуты в ходе визита в Иорданию главы общей службы безопасности (ШАБАК) Надава Аргамана. Иорданские власти отказались от требования начать уголовное следствие против охранника, который был причастен к инциденту, происшедщему накануне. В то же время, как утверждает Равид со ссылкой на слова высокопоставленного источника, иорданские полицейские получили право прийти в посольство и получить свидетельские показания от охранника. После этого сотрудникам посольства было разрешено покинуть территорию Иордании и вернуться в Израиль.

Ранее премьер-министр Биньямин Нетаниягу побеседовал по телефону с королем Иордании Абдаллой II. По утверждению канцелярии премьер-министра, в ходе беседы вопрос завершения кризиса не увязывался с ситуацией вокруг Храмовой горы и возможностью снятия установленных там магнометров. В свою очередь, представители королевского дома заявляют, что иорданский монарх потребовал от главы правительства Израиля убрать магнометры.

В настоящий момент продолжается заседание военно-политического кабинета, которому предстоит принять решение по ситуации вокруг Храмовой горы. Вечером 24 июля телеканал "Кан 11" сообщил, что взвешивается возможность заменить металлодетекторы на камеры наблюдения, а также увеличить число полицейских, дислоцированных в Старом городе и вокруг Храмовой горы.

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