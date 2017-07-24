Заседание узкого кабинета по вопросам безопасности вновь отложено

По информации онлайн СМИ, заседание узкого кабинета по вопросам безопасности, которое было назначено на 14:00, затем перенесено на 19:00, отложено еще на полтора часа. Заседание будет посвящено кризису вокруг Храмовой горы, а также инциденту возле посольства Израиля в Иордании.

По информации сайта Walla News, высокопоставленный представитель израильских спецслужб, отправленный в Амман для переговоров с иорданскими коллегами, вернулся в Израиль. Он докладывает об итогах своего визита главе правительства Биньямину Нетаниягу.

Радиостанция "Кан Бет", в свою очередь, сообщает, что, по всей видимости, члены кабинета будут голосовать за решение, которое поможет разрешить сразу две проблемы: конфликт вокруг Храмовой горы и инцидента возле посольства.

В то же время радиостанция "Галей ЦАХАЛ" передала, что, по всей видимости, министры проголосуют за демонтаж рамок металлоискателей на Храмовой горе и за использование альтернативных методов обеспечения безопасности.