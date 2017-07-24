Заседание военно-политического кабинета было прервано, решения не приняты

Заседание военно-политического кабинета, посвященное ситуации вокруг Храмовой горы и теракту, совершенному в поселении Халамиш, было прервано без принятия решений.

Об этом сообщает радиостанция "Кан Бет". Согласно опубликованным сведениям, 24 июля заседание кабинета возобновится в 14:00.

В ночь на 24 июля, произошли столкновения в различных районах Иерусалима, в частности в Сильване (Шилоахе) , а также Рас аль-Амуде. В ходе столкновений, арабы бросали камни, бутылки с воспламеняющейся смесью в полицейских и бойцов пограничной полиции (МАГАВ), а также запускали петарды.

Полицейские применили спецсредства для прекращения беспорядков. О пострадавших или задержанных не сообщается.