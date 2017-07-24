24 июля 2017 г.
последняя новость: 09:43
Как возрождается культ Сталина
Кожа на ногах может указать на рак
Кабачковый торт
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
09:31 На трассе № 70 перевернулись емкости с химическим веществом, шоссе перекрыто
08:41 Заседание военно-политического кабинета было прервано, решения не приняты
08:10 Драка в Нетании, ранен молодой мужчина
07:10 Опрос "Геокартографии": действующая коалиция набирает 70 мандатов
06:52 Беспорядки в Иерусалиме: палестинцы сообщают о 25 раненых
05:57 Прогноз погоды на 24 июля: солнечно и жарко, температура повышается
03:09 Разрешено к публикации: вертолет ЦАХАЛа совершил аварийную посадку около Хеврона
01:28 Очередной ракетный обстрел из Газы, пострадавших нет
00:00 Глава правительства Грузии прибыл в Израиль с официальным визитом
22:23 В районе Калькилии камнями ранены двое пограничников
В Израиле

Заседание военно-политического кабинета было прервано, решения не приняты

время публикации: 08:41 | последнее обновление: 09:08 блог версия для печати фото
Заседание военно-политического кабинета было прервано, решения не приняты

Заседание военно-политического кабинета, посвященное ситуации вокруг Храмовой горы и теракту, совершенному в поселении Халамиш, было прервано без принятия решений.

Об этом сообщает радиостанция "Кан Бет". Согласно опубликованным сведениям, 24 июля заседание кабинета возобновится в 14:00.

В ночь на 24 июля, произошли столкновения в различных районах Иерусалима, в частности в Сильване (Шилоахе) , а также Рас аль-Амуде. В ходе столкновений, арабы бросали камни, бутылки с воспламеняющейся смесью в полицейских и бойцов пограничной полиции (МАГАВ), а также запускали петарды.

Полицейские применили спецсредства для прекращения беспорядков. О пострадавших или задержанных не сообщается.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 23 июля 2017 г.
В Иерусалиме проходит заседание военно-политического кабинета
// NEWSru.co.il // В Израиле // 23 июля 2017 г.
У входа на Храмовую гору установлены камеры наблюдения







  Rating@Mail.ru  
Понедельник, 24 июля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017