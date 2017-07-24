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Разрешено к публикации: глава ШАБАК летал в Амман для урегулирования ситуации вокруг посольства

время публикации: 20:03 | последнее обновление: 20:18 блог версия для печати фото
Глава Общей службы безопасности (ШАБАК) Надав Аргаман

Разрешено к публикации: глава Общей службы безопасности (ШАБАК) Надав Аргаман летал в Иорданию для ведения переговоров об урегулировании ситуации вокруг посольства Израиля в Аммане.

Ранее СМИ сообщали, что высокопоставленный спецпредставитель израильских спецслужб летал в Амман для переговоров с иорданскими коллегами. Во второй половине дня он вернулся в Израиль и доложил об итогах своего визита главе правительства Биньямину Нетаниягу.

В 20:30 должно состояться заседание узкого кабинета по вопросам безопасности, которое будет посвящено кризису вокруг Храмовой горы, а также инциденту возле посольства Израиля в Аммане.



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