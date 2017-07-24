В Израиле увеличилась популяция орлов

Результаты подсчета хищных птиц, проведенного в конце июня, свидетельствуют об увеличении популяции орлов в Израиле. В последние десятилетия численность этих птиц в нашей стране сокращалась, передает в понедельник, 24 июля, сайт Mako.

Согласно новым данным, в Негеве на 25% увеличилось количество гнезд орлов. На севере страны продолжается тенденция возвращения орлов на Кармель. Однако на Голанских высотах и в Иудейской пустыне ситуация по-прежнему тяжелая.

"Орлы в Израиле находятся под угрозой исчезновения", - говорит орнитолог Охад Хацофе из Управления природы и парков Израиля. По его сведениям, в настоящее время популяция этих птиц в нашей стране составляет 180 особей.