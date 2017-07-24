Теракт в Петах-Тикве: террориста сбил с ног подполковник минобороны

Пресс-служба министерства обороны сообщила, что офицер инженерного отдела этого министерства помог задержать террориста в Петах-Тикве.

В сообщении пресс-службы говорится, что подполковник Ш. стоял на светофоре в Петах-Тикве, когда увидел бегущих людей и услышал, что они кричат: "Террорист! Террорист!". Затем он заметил бегущего по тротуару террориста и то, как он сворачивает в переулок. Террорист попытался укрыться во дворе частного дома, но ворота дома оказались заперты.

Сотрудник министерства обороны на своей машине выехал на тротуар, протаранил мусорный бак, за которым находился террорист, тем самым сбив его с ног. А затем вместе с другими прохожими удерживал его до приезда полиции.

"Министерство обороны благодарит подполковника Ш. за быструю реакцию, благодаря которой был задержан террорист и удалось не допустить дополнительных жертв среди мирного населения", - говорится в сообщении пресс-службы.





