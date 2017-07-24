Теракт в Петах-Тикве, ранен израильтянин

В 12:10 поступило сообщение о нападении с примением холодного оружия на улице Бар Кохба в Петах-Тикве. В результате нападения ранен израильтянин. Нападавший задержан.

Пресс-служба полиции сообщила, что инцидент произошел возле киоска по продаже швармы. Нападавший – житель Калькилии примерно 30 лет. Он нанес удар ножом мужчине того же возраста, жителю Арары. Пострадавший доставлен в больницу "Бейлинсон" в Петах-Тикве.

На первом допросе задержанный сообщил, что совершил нападение "во имя мечети Аль-Акса".