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Теракт в Петах-Тикве, ранен израильтянин

время публикации: 12:18 | последнее обновление: 12:46 блог версия для печати фото
На месте происшествия. Петах-Тиква, 24 июля 2017 года
На месте происшествия. Петах-Тиква, 24 июля 2017 года
Подозрение на теракт в Петах-Тикве, ранен израильтянин

В 12:10 поступило сообщение о нападении с примением холодного оружия на улице Бар Кохба в Петах-Тикве. В результате нападения ранен израильтянин. Нападавший задержан.

Пресс-служба полиции сообщила, что инцидент произошел возле киоска по продаже швармы. Нападавший – житель Калькилии примерно 30 лет. Он нанес удар ножом мужчине того же возраста, жителю Арары. Пострадавший доставлен в больницу "Бейлинсон" в Петах-Тикве.

На первом допросе задержанный сообщил, что совершил нападение "во имя мечети Аль-Акса".

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