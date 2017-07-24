Прогноз погоды на 24 июля: солнечно и жарко, температура повышается

Согласно прогнозу метеослужбы, в понедельник, 24 июля, в Израиле ожидается ясная, сухая погода. Температура воздуха немного повысится.

В Иерусалиме – 19-32 градуса, в Тель-Авиве – 27-31, в Хайфе – 23-31, в Эйлате – 30-41. В Беэр-Шеве – 23-36, в Мицпе-Рамоне – 21-35, на побережье Мертвого моря – 28-42, в Ашкелоне – 26-31, в Ариэле – 23-32, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 26-39, на Голанских высотах – 22-33. Температура воды в Средиземном море – 31 градус, высота волн – 70-160 см. На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 25 км/ч), в районе Хайфы – также западный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – южный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 35 км/ч).

Во вторник ожидается дальнейшее повышение температуры, в среду жара усилится еще более, и температура достигнет уровня выше среднесезонной.