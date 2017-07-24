Внимание, розыск: пропал Сергей Самосудов из Акко

Полиция Израиля обращается к населению с просьбой о помощи в розыске 56-летнего Сергея Самосудов из Акко. Последний раз его видели в воскресенье, 23 июля, когда он выходил из больницы "Галиль".

Приметы пропавшего: рост около 185 см, голубые глаза, шатен. Имеет шрам на правой руке. На нем были больничные брюки и серая рубашка.

В полиции отмечают, что мужчина нуждается в регулярном приеме лекарств.

Полиция просит всех, кто имеет какую-либо информацию о местонахождении Сергея Самосудова, обратиться в полицию Акко по телефону 04-9876808 или по телефону 100.

—— Вскоре после публикации полиция уведомила СМИ, что Сергей Самосудов найден, он жив и здоров. Правоохранительные органы благодарят граждан за оказанную помощь.