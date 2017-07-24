24 июля 2017 г.
последняя новость: 22:56
Как возрождается культ Сталина
Кожа на ногах может указать на рак
Кабачковый торт
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
22:56 Сотрудники посольства в Аммане вернулись в Израиль
22:30 Внимание, розыск: пропал Сергей Самосудов из Акко
22:19 На границе с Газой задержан вооруженный ножом араб
21:43 Состоялся телефонный разговор Биньямина Нетаниягу и короля Иордании Абдаллы II
21:09 В результате ДТП в Негеве погибли годовалая девочка и ее мать
20:03 Разрешено к публикации: глава ШАБАК летал в Амман для урегулирования ситуации вокруг посольства
19:55 Михаил Мирилашвили избран президентом Евроазиатского еврейского конгресса
18:30 Состоялась встреча Биньямина Нетаниягу и Георгия Квирикашвили
18:13 Задержана мать двухлетней девочки, погибшей под колесами автомобиля
17:27 Заседание узкого кабинета по вопросам безопасности вновь отложено
В Израиле

Внимание, розыск: пропал Сергей Самосудов из Акко

время публикации: 22:30 | последнее обновление: 22:44 блог версия для печати фото
Внимание, розыск: пропал Сергей Самосудов из Акко

Полиция Израиля обращается к населению с просьбой о помощи в розыске 56-летнего Сергея Самосудов из Акко. Последний раз его видели в воскресенье, 23 июля, когда он выходил из больницы "Галиль".

Приметы пропавшего: рост около 185 см, голубые глаза, шатен. Имеет шрам на правой руке. На нем были больничные брюки и серая рубашка.

В полиции отмечают, что мужчина нуждается в регулярном приеме лекарств.

Полиция просит всех, кто имеет какую-либо информацию о местонахождении Сергея Самосудова, обратиться в полицию Акко по телефону 04-9876808 или по телефону 100.

—— Вскоре после публикации полиция уведомила СМИ, что Сергей Самосудов найден, он жив и здоров. Правоохранительные органы благодарят граждан за оказанную помощь.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 19 июля 2017 г.
Внимание, розыск: пропал 15-летний Габриэль Ачилов из Рамле
// NEWSru.co.il // В Израиле // 3 июля 2017 г.
Внимание, розыск: пропал Элиэзер Беньяминов из Беэр-Шевы
// NEWSru.co.il // В Израиле // 23 июня 2017 г.
Внимание, розыск: пропала 15-летняя Валерия Сикорская из Холона







  Rating@Mail.ru  
Понедельник, 24 июля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017