24 июля 2017 г.
Как возрождается культ Сталина
Кожа на ногах может указать на рак
Кабачковый торт
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
07:10 Опрос "Геокартографии": действующая коалиция набирает 70 мандатов
06:52 Беспорядки в Иерусалиме: палестинцы сообщают о 25 раненых
05:57 Прогноз погоды на 24 июля: солнечно и жарко, температура повышается
03:09 Разрешено к публикации: вертолет ЦАХАЛа совершил аварийную посадку около Хеврона
01:28 Очередной ракетный обстрел из Газы, пострадавших нет
00:00 Глава правительства Грузии прибыл в Израиль с официальным визитом
22:23 В районе Калькилии камнями ранены двое пограничников
22:05 Полиция применила шумовые гранаты возле Львиных ворот в Иерусалиме
21:26 В Иерусалиме проходит заседание военно-политического кабинета
21:20 В Негеве автомобиль сбил четырехлетнего ребенка
В Израиле

Опрос "Геокартографии": действующая коалиция набирает 70 мандатов

время публикации: 07:10 | последнее обновление: 07:10 блог версия для печати фото
Опрос "Геокартографии": действующая коалиция набирает 70 мандатов

Согласно результатам опроса общественного мнения, проведенного институтом "Геокартография" под руководством профессора Ави Дгани по заказу сайта "Харедим10", если бы выборы в Кнессет состоялись сегодня, партия "Ликуд" набрала бы 32 мандата.

Партия "Авода" во главе с новым председателем Ави Габаем получила бы 18 мандатов, обогнав "Еш Атид" Яира Лапида, набирающую 17 мандатов.

Объединенный арабский список получает, согласно опросу, 10 мандатов, партии НДИ, "Байт Иегуди" и "Яадут а-Тора" – по 9 мандатов, "Кулану" – 6 мандатов, ШАС и МЕРЕЦ – по 5 мандатов.

Таким образом, согласно опросу, правящая коалиция получила бы 70 мандатов.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 13 июля 2017 г.
Политические предпочтения читателей NEWSru.co.il. Итоги опроса
// NEWSru.co.il // В Израиле // 11 июля 2017 г.
Опросы: после победы Габая "Сионистский лагерь" обходит "Еш Атид"
// NEWSru.co.il // В Израиле // 6 июля 2017 г.
Опрос: Перец и Габай принесут "Аводе" одинаковое количество мандатов







  Rating@Mail.ru  
Понедельник, 24 июля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017