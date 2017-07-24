Опрос "Геокартографии": действующая коалиция набирает 70 мандатов

Согласно результатам опроса общественного мнения, проведенного институтом "Геокартография" под руководством профессора Ави Дгани по заказу сайта "Харедим10", если бы выборы в Кнессет состоялись сегодня, партия "Ликуд" набрала бы 32 мандата.

Партия "Авода" во главе с новым председателем Ави Габаем получила бы 18 мандатов, обогнав "Еш Атид" Яира Лапида, набирающую 17 мандатов.

Объединенный арабский список получает, согласно опросу, 10 мандатов, партии НДИ, "Байт Иегуди" и "Яадут а-Тора" – по 9 мандатов, "Кулану" – 6 мандатов, ШАС и МЕРЕЦ – по 5 мандатов.

Таким образом, согласно опросу, правящая коалиция получила бы 70 мандатов.