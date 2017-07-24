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В Израиле

Задержана мать двухлетней девочки, погибшей под колесами автомобиля

время публикации: 18:13 | последнее обновление: 18:13 блог версия для печати фото
Задержана мать двухлетней девочки, погибшей под колесами автомобиля

Полиция задержала жительницу поселка Тель-Шева по подозрению в наезде на двухлетнюю дочь.

Трагедия произошла утром 24 июля. В медпункт в бедуинском поселке Тель-Шева была доставлена в критическом состоянии двухлетняя девочка, попавшая под колеса автомобиля. Ребенок скончался от полученных травм.

В полиции отмечают, что, как правило, маленькие дети гибнут под колесами автомобилей, когда за рулем находятся их отцы, старшие братья или дальние родственники. Это редкий случай, когда автомобилем управляла мать ребенка.

Согласно данным предварительного расследования, женщина вышла из дома, чтобы подогнать автомобиль к выходу. Она не заметила, как маленькая дочь вышла за ней. Для водителя девочка находилась вне зоны видимости.

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 24 июля 2017 г.
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