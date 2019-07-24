Взрыв в автомобиле в южном Тель-Авиве, погиб мужчина

В ночь на среду, 24 июля, на перекрестке улиц Кибуц Галуйот и Исраэль Гур в южном Тель-Авиве произошел взрыв в автомобиле.

После того как прибывшие на место пожарные ликвидировали возникшее в машине после взрыва возгорание, там был найден мужчина без признаков жизни. Согласно сообщению пресс-службы МАДА, парамедикам ничего не оставалось, кроме как констатировать его смерть.

Позднее пресс-служба полиции сообщила, что погибший мужчина - 23-летний житель Ашкелона.

В результате предварительного расследования выяснилось, что погибший известен полиции по предыдущим правонарушениям. Однако предполагается, что произошла "авария": взрывное устройство сработало раньше времени, а предназначалось оно для совершенно другого человека.

Полиция продолжает расследование.





