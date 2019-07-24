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В Израиле

"Новые правые" и "Ихуд Мифлагот а-Ямин": подробности переговоров

время публикации: 09:31 | последнее обновление: 10:13 блог версия для печати фото
Айелет Шакед
Рафи Перец
Нафтали Беннет

Продолжаются переговоры между партиями "А-Ямин а-Хадаш" и "Ихуд Мифлагот а-Ямин" по поводу возможности совместного участия в выборах в Кнессет 22-го созыва.

На фоне публикаций и утечек информации, обе партии опубликовали свои позиции на переговорах. При этом обе партии декларируют стремление к созданию технического блока, но не готовы пойти на компромисс в том, что касается формирования списка.

"Новые правые" настаивают на формировании паритетного списка: 50% кандидатов от их партии, 50% от "Ихуд Мифлагот а-Ямин". При этом представители партии, которую возглавила Айелет Шакед, готовы предоставить Рафи Перецу и его товарищам нечетные места, что создает возможность "Ихуд Мифлагот а-Ямин" получить преимущество. "Новые правые" также настаивают на том, чтобы предвыборный список возглавила Айелет Шакед, так как она во всех опросах приносит больше мандатов.

В окружении Шакед отмечают, что более чем заинтересованы в союзе с "Ихуд Мифлагот а-Ямин". Однако, по их словам, они не готовы идти на компромисс в том, что касается основных принципов партии.

В свою очередь, в "Ихуд Мифлагот а-Ямин" отмечают, что несмотря на опросы, партия "Новых правых" не прошла электоральный барьер, в то время как у национально-религиозного блока есть шесть мандатов. "Ихуд Мифлагот а-Ямин" предложил "Новым правым" паритетный список, исходя из того, что баллотируются три партии ("Байт Иегуди", "Ихуд Леуми" и А-Ямин а-Хадаш"). "Неясно, зачем добавлять в список анонимные и никому не известные имена, в то время как есть действующие депутаты Кнессета, которых предлагают отодвинуть на задние места", - заявили в "Ихуд Мифлагот а-Ямин". Там не отклонили, как раньше, требование "Новых правых" о передаче руководства единым списком Айелет Шакед, лишь вновь обратили внимание на неубедительность опросов.

Среди "Новых правых" также нет единства мнений по поводу совместного участия в выборах. Нафтали Беннет остается при своем мнении, согласно которому участие двух партий в выборах предпочтительней формирования технического блока. В окружении Рафи Переца опасаются, что Беннет спровоцирует Шакед на выдвижение неприемлемых требований, чтобы торпедировать переговоры.

Одновременно стало известно, что начались переговоры между "Оцма Иегудит" и "Зеутом" о возможности совместного участия в выборах. В то же время, в политических кругах полагают, что если будет создан общий список, то Итамар Бен-Гвир и Моше Фейглин станут его частью.

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