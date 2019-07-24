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24 июля 2019 г.
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В Израиле

Суд по трудовым конфликтам распорядился прекратить забастовку медсестер

время публикации: 16:04 | последнее обновление: 16:04 блог версия для печати фото
Суд по трудовым конфликтам распорядился прекратить забастовку медсестер
Суд по трудовым конфликтам распорядился прекратить забастовку медсестер
Суд по трудовым конфликтам распорядился прекратить забастовку медсестер

В среду, 24 июля, тель-авивский суд по трудовым конфликтам распорядился прекратить забастовку медсестер, однако разрешил им продолжить забастовочные санкции.

Также, согласно решению суда, из зарплаты бастовавшего медперсонала буду вычтены деньги за дни забастовки.

Суд постановил, что в течение ближайшей недели должны состояться переговоры между профсоюзом медсестер и министерством здравоохранения.

В следующий четверг, 1 августа, суд соберется на очередное заседание по данному вопросу.

Бессрочная забастовка медсестер и медбратьев во всех медицинских учреждениях страны началась 23 июля в 7:00.

Медсестры и медбратья, являющиеся членами профсоюза, протестуют против высокой нагрузки, переполненности больничных отделений, отсутствия дополнительных ставок, а также ухудшающихся условий труда.

Еще в мае профсоюз медсестер объявил состояние трудового конфликта в связи с высокой нагрузкой, не позволяющей им уделять необходимое время пациентам. Медсестры заявляли, что они борются не только за свои права, но и отстаивают права пациентов.

В ответ на это министерство здравоохранения спустило в больницы директиву сократить зарплаты медсестер, участвующих в забастовочных санкциях. Из их зарплат уже в ближайший месяц может быть высчитано до 20%. Это решение минздрава также стало одной из причин забастовки.

Забастовку поддержал профсоюз врачей. Глава профсоюза профессор Хаги Цион призвал главу правительства увеличить ежегодный бюджет системы здравоохранения на 5 миллиардов шекелей, чтобы предотвратить крах системы.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 24 июля 2019 г.
Забастовка медсестер продолжается
// NEWSru.co.il // В Израиле // 23 июля 2019 г.
Минздрав готовится обратиться в суд с просьбой о запрете на забастовку медсестер
// NEWSru.co.il // В Израиле // 23 июля 2019 г.
Началась бессрочная забастовка медсестер





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Среда, 24 июля 2019 г.
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