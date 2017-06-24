Сотни людей приняли участие в митинге возле дома юридического советника правительства

Возле дома юридического советника правительства Авихая Мандельблита в Петах-Тикве вечером в субботу, 24 июня, состоялась очередная демонстрация.

В акции приняли участие около 200 человек, которые требовали подать обвинительное заключение против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и его супруги Сары Нетаниягу. Среди участников митинга был Мени Нафтали, бывший завхоз резиденции премьер-министра, который подал иск против семьи Нетаниягу, утверждая, что в отношении него нарушались законы о приемлемых условиях труда.

О столкновениях с полицией в ходе митинга не сообщается.