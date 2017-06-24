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В Израиле

Возросла концентрация медуз около израильского побережья Средиземного моря

время публикации: 06:32 | последнее обновление: 06:32 блог версия для печати фото
Возросла концентрация медуз около израильского побережья Средиземного моря

По состоянию на 24 июня, на всем протяжении восточного побережья Средиземного моря наблюдается высокая концентрация медуз, ощущается жжение в воде. По сравнению с прошлой субботой, медуз стало больше. Сейчас медуз можно встретить практически на любом средиземноморском пляже Израиля. Концентрация медуз уже такова, что они мешают купающимся.

Сайт meduzot.co.il публикует сообщения о медузах в прибрежных водах от Хайфы до Ашкелона.

Речь идет, в основном, о медузах ропилемах и корнеротах. Как правило, их скопления около побережья Израиля появляются летом, но большие стаи этих медуз в этом году замечали и зимой, и в апреле. Как это отразится на длительности летнего "сезона медуз", специалисты предсказать затрудняются, но отмечают, что в последние годы, если скопления медуз наблюдались около побережья уже зимой-весной, то и летом "сезон медуз" длился долго, около полутора-двух месяцев.

В 2016 году летний "сезон медуз" был коротким – он длился примерно месяц, с середины июня до середины июля. Наиболее высокая концентрация медуз около израильского побережья Средиземного моря была отмечена за последнее десятилетие в 2011 году.

Меры предосторожности

Самыми распространенными в восточном Средиземноморье и в Эйлатском заливе являются довольно опасные медузы ропилемы и корнероты. Соприкосновение с щупальцами этих медуз вызывает ожог, у некоторых людей поражение стрекательными клетками медуз может привести и к аллергической реакции.

Если жалящие клетки попадут в глаза, человек может лишиться зрения. Поэтому следует соблюдать меры предосторожности: не тереть глаза, если только что касались руками медузы (необходимо заранее предупреждать об этом детей), желательно не нырять без маски или специальных очков с открытыми глазами в местах скопления медуз.

Наиболее разумным поведением, если вы уже оказались на пляже во время "нашествия медуз", будет наблюдение за ними издалека. Не стоит преследовать медуз и вылавливать их из воды. Хорошо при купании использовать специальные закрытые костюмы.

При купании в период "нашествия медуз" кожа ощущает постоянное жжение от стрекательных клеток, находящихся в воде. Это неопасно, хотя на теле могут появляться покраснения, как от ожога крапивой. Зачастую в районах публичных пляжей, где люди вытаскивают медуз из воды, жжение сильнее, так как медузы особенно активны в моменты опасности.

Если медуза уже вытащена на берег, то трогать ее "шапку" безопасно, но к щупальцам лучше не прикасаться.

В случае ожога рекомендуется использовать обычный уксус, яблочный уксус или натуральный лимонный сок, нейтрализующие яд. Эти средства обычно есть у спасателей на пляже, но, чтобы приготовиться заранее, постарайтесь иметь в аптечке влажные салфетки с уксусом, они продаются в аптеках.

Не следует промывать ожог ядом медузы пресной водой – это приводит к тому, что ядовитые клетки лопаются, и яд попадает на другие участки тела. Не стоит также посыпать поврежденную кожу песком.

Уже дома на чистую кожу можно нанести успокоительный препарат, например гель для успокоения кожи Life Professional, "Фенистил гель" – антигистаминное средство для успокоения зуда в месте ожога, крем Trolamine и др. Рана от ожога должна подсохнуть и затянуться в течение 2 дней. Если в нее попала инфекция и не помогли никакие средства для успокоения кожи, проконсультируйтесь с врачом.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 17 июня 2017 г.
Начался летний "сезон медуз" около израильского побережья Средиземного моря







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Суббота, 24 июня 2017 г.
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