В Яффо задержан 16-летний водитель мотовездехода без прав и документов

В пятницу, 23 июня, в Яффо, дорожная полиция заметила мотовездеход (тракторон), двигавшийся с высокой скоростью и едва не сталкивавшийся с автомобилями. Полиция потребовала, чтобы водитель мотовездехода остановился, однако он игнорировал все сигналы и продолжал мчаться по дороге до тех пор, пока не врезался в стену. Водитель не пострадал.

Проверка документов выявила, что 16-летний водитель не имеет водительской лицензии. Как сообщает пресс-служба полиции, выяснилось, что у мотовездехода нет замка зажигания, а у водителя – ключа от него.

Не исключено, что транспортное средство было украдено, та как предъявить документы на него водитель также не смог.

Полиция решила задержать молодого человека для выяснения подробностей происшествий, однако сделано это было лишь после того, как на место происшествия прибыл взрослый член семьи нарушителя, который и сопроводил его в полицию.

Задержание было произведено при участии бойцов спецподразделения ЯСАМ тель-авивского округа.





