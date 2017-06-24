Поножовщина в лесу Эльяким, убит юноша

Вечером в субботу, 24 июня, не менее пяти человек получили ранения в результате драки с применением холодного оружия в лесу Эльяким в районе Йокнеама.

Согласно опубликованной информации, драка началась в ходе молодежной вечеринки.

На место прибыли бригады скорой помощи "Маген Давид Адом", которые оказывают помощь пострадавшим. Один из пострадавших находился в критическом состоянии, и медики были вынждены констатирровать его смерть. Согласно предварительной информации, речь идет о юноше примерно 20 лет.

Еще один человек получил ранения средней степени тяжести до тяжелых. По сообщению радиостанции "Кан Бет", вертолет скорой помощи доставил его в больницу РАМБАМ в Хайфе. Состояние этого раненого нестабильно.

Обстоятельства инцидента уточняются.