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В Израиле

Поножовщина в лесу Эльяким, убит юноша

время публикации: 22:57 | последнее обновление: 23:11 блог версия для печати фото
Поножовщина в лесу Эльяким, убит юноша

Вечером в субботу, 24 июня, не менее пяти человек получили ранения в результате драки с применением холодного оружия в лесу Эльяким в районе Йокнеама.

Согласно опубликованной информации, драка началась в ходе молодежной вечеринки.

На место прибыли бригады скорой помощи "Маген Давид Адом", которые оказывают помощь пострадавшим. Один из пострадавших находился в критическом состоянии, и медики были вынждены констатирровать его смерть. Согласно предварительной информации, речь идет о юноше примерно 20 лет.

Еще один человек получил ранения средней степени тяжести до тяжелых. По сообщению радиостанции "Кан Бет", вертолет скорой помощи доставил его в больницу РАМБАМ в Хайфе. Состояние этого раненого нестабильно.

Обстоятельства инцидента уточняются.

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Суббота, 24 июня 2017 г.
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