Амир Перец прокомментировал речь генсека "Хизбаллы" шейха Насраллы

Бывший министр обороны Израиля, депутат Кнессета Амир Перец (блок "Сионистский лагерь") прокомментировал речь генсека "Хизбаллы" шейха Насраллы, произнесенную накануне в честь "Дня Аль-Кудса".

"Можно только радоваться тому, что генсек "Хизбаллы" произносит свои речи, сидя в бункере, в то время как дети города Кирьят-Шмона проводят свои летние каникулы на улице, а не в бомбоубежищах", - сказал Перец.

При этом Перец отметил, что это отнюдь не повод успокаиваться и позволять "ракетам заржаветь", как это было, по его словам, в период, предшествовавший Второй Ливанской войне.

Как сообщает Walla, это замечание Амир Перец сделал во время своего выступления на мероприятии "Шабатарбут" в Беэр-Шеве, в субботу, 24 июня.



