24 июня 2017 г.
последняя новость: 06:32
Виноградные косточки против рака
Проклова о пластических операциях
Джордж Клуни продал свой бренд
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
06:32 Возросла концентрация медуз около израильского побережья Средиземного моря
06:22 Прогноз погоды на 24 июня: солнечно, повышение температуры до среднесезонной
20:05 Власти Израиля передали ПНА тело террориста, напавшего на военных в округе Биньямин
18:32 Морская полиция спасла троих молодых людей, едва не утонувших на побережье Хайфы
17:36 В результате ДТП на шоссе №60 погибли трое жителей Палестинской автономии
16:22 Партия НДИ раскритиковала новый законопроект о гиюре
15:50 Николь Косивцев, о розыске которой сообщалось ранее, найдена живой
15:23 Внимание, розыск: пропала 15-летняя Валерия Сикорская из Холона
12:34 В промзоне Ашдода пострадал рабочий
11:13 Пресс-секретарь "Шоврим Штика" допрошен по подозрению в избиении палестинского араба
В Израиле

Прогноз погоды на 24 июня: солнечно, повышение температуры до среднесезонной

время публикации: 06:22 | последнее обновление: 06:22 блог версия для печати фото
Прогноз погоды на 24 июня: солнечно, повышение температуры до среднесезонной

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в субботу, 24 июня, температура воздуха будет выше, чем вчера, и соответствует среднесезонной. Утром и днем – солнечно. Вечером – переменная облачность.

В Иерусалиме – 21-30 градусов, в Тель-Авиве – 22-29, в Хайфе – 21-30, в Эйлате – 27-39. В Беэр-Шеве – 20-34, в Мицпе-Рамоне – 20-30, на побережье Мертвого моря – 29-38, в Ашкелоне – 23-28, в Ариэле – 20-30, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 24-38, на Голанских высотах – 20-34.

Температура воды в Средиземном море – 28 градусов, высота волн – 40-90 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 25 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 40 км/ч).

В воскресенье температура повысится до уровня выше среднесезонной. В понедельник-вторник – очень жарко, шарав.

facebook







  Rating@Mail.ru  
Суббота, 24 июня 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017