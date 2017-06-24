Прогноз погоды на 24 июня: солнечно, повышение температуры до среднесезонной

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в субботу, 24 июня, температура воздуха будет выше, чем вчера, и соответствует среднесезонной. Утром и днем – солнечно. Вечером – переменная облачность.

В Иерусалиме – 21-30 градусов, в Тель-Авиве – 22-29, в Хайфе – 21-30, в Эйлате – 27-39. В Беэр-Шеве – 20-34, в Мицпе-Рамоне – 20-30, на побережье Мертвого моря – 29-38, в Ашкелоне – 23-28, в Ариэле – 20-30, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 24-38, на Голанских высотах – 20-34.

Температура воды в Средиземном море – 28 градусов, высота волн – 40-90 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 25 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 40 км/ч).

В воскресенье температура повысится до уровня выше среднесезонной. В понедельник-вторник – очень жарко, шарав.