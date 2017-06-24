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В Израиле

Водители автобусной компании "Супербус" объявили забастовку

время публикации: 08:37 | последнее обновление: 08:37 блог версия для печати фото
Водители автобусной компании "Супербус" объявили забастовку

Профсоюзная организация "Коах ле-Овдим", в которой состоят водители автобусной компании "Супербус", объявила о забастовочных санкциях.

В рамках санкций водители компании не выйдут на работу в понедельник и вторник, 25-26 июня.

Решение о забастовке было принято после полицейской операции, в ходе которой 18 из 24 проверенных автобусов компании были сняты с дороги из-за серьезных неисправностей.

Руководство компании обратилось в суд по трудовым спорам с требованием запретить забастовку. Заседание суда состоится около полудня в воскресенье, 24 июня.

Компания "Супербус" обслуживает маршруты в районе Бейт-Шемеша, Афулы, Йокнеама и Тверии.

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