На шоссе №1 грузовик "ворвался" на заправочную станцию, съехав с трассы

Грузовик, следовавший по шоссе №1 из Иерусалима в сторону Тель-Авива, внезапно покинул трассу и въехал на заправочную станцию, ударив несколько автомобилей.

Предположительно, водитель грузовика по той или иной причине потерял контроль над транспортным средством.

В результате аварии, произошедшей недалеко от перекрестка Шаар Хагай, 7 человек получили травмы (один из них находится в состоянии средней тяжести, состояние остальных оценивается как легкое).

Водитель грузовика задержан для выяснения обстоятельств ДТП. Заправочная станция временно закрыта.