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На шоссе №1 грузовик "ворвался" на заправочную станцию, съехав с трассы

время публикации: 18:17 | последнее обновление: 20:00 блог версия для печати фото
На шоссе №1 грузовик "ворвался" на заправочную станцию, съехав с трассы
На шоссе №1 грузовик "ворвался" на заправочную станцию, съехав с трассы

Грузовик, следовавший по шоссе №1 из Иерусалима в сторону Тель-Авива, внезапно покинул трассу и въехал на заправочную станцию, ударив несколько автомобилей.

Предположительно, водитель грузовика по той или иной причине потерял контроль над транспортным средством.

В результате аварии, произошедшей недалеко от перекрестка Шаар Хагай, 7 человек получили травмы (один из них находится в состоянии средней тяжести, состояние остальных оценивается как легкое).

Водитель грузовика задержан для выяснения обстоятельств ДТП. Заправочная станция временно закрыта.

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