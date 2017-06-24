В субботу, 24 июня, около 15:00, в полицию поступило сообщение о том, что в одном из жилых домов Писгат-Зэев найдено тело 50-летней женщины. Также сообщалось о том, что соседи ощущали сильный запах газа, доносившийся из квартиры.

Сотрудники полиции, прибывшие на место, в ходе предварительного расследования выяснили, что 29-летний сын женщины, проживающий вместе с ней, спал в соседней комнате, а проснувшись, обнаружил мать, лежащую без сознания. Молодой человек вызвал службу "Маген Давид Адом".

Сотрудники полиции и пожарные отметили, что проводка газовых труб в квартире была выполнена с нарушением стандартов.

Тело женщины передано в Институт судебной медицины для выяснения причин смерти.