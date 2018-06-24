Ицхак Герцог избран главой "Сохнута"

В воскресенье, 24 июня, Попечительский совет Еврейского агентства ("Сохнут") избрал главу парламентской оппозиции Ицхака Герцога главой организации. За это назначение проголосвали все члены Попечительского совета.

Ицхак Герцог вступит в должность 1 августа. Как сообщили редакции NEWSru.co.il в окружении избранного главы "Сохнута", до тех пор он останется на посту председателя парламентской оппозиции.

Герцог сменит на посту руководителя "Сохнута" Натана Щаранского, занимавшего эту должность на протяжении девяти лет.

После голосования Попечительского совета Ицхак Герцог поблагодарил за оказанное ему доверие и призвал премьер-министра Биньямина Нетаниягу работать вместе с ним "на благо репатриации евреев в Израиль, еврейского образования в диаспоре и дела борьбы с ненавистью к Израилю". "Я благодарю Бога за то, что на меня возложена еще одна миссия на благо Израиля и израильского общества", – заявил Герцог.

21 июня комиссия по назначениям в Еврейском агентстве порекомендовала попечительскому совету назначить новым главой организации председателя парламентской оппозиции Ицхака Герцога. Комиссия беседовала с конкурентом Герцога на эту должность – министром энергетики Ювалем Штайницем. Однако члены комиссии, проголосовавшие за Герцога, своего мнения не изменили.

Место Герцога в парламенте займет Роберт Тивьяев, который в прошлом был депутатом от партии "Кадима" и баллотировался в Кнессет от партии "А-Тнуа". Его практическая работа на посту депутата начнется лишь в октябре, когда Кнессет вернется с летних каникул. Предполагается, что Ципи Ливни ("Сионистский лагерь") станет главой парламентской оппозиции, однако, как сообщила радиостанция "Кан Бет", на эту должность претендует и депутат от того же блока Шели Яхимович ("Авода").

Отношения между Габаем и Ливни напряженные. Ожидается, что глава "Аводы" попытается воспрепятствовать назначению Ливни на пост главы оппозиции.