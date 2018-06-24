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ЦАХАЛ раскрыл схему "огненного террора" ХАМАС

время публикации: 20:20 | последнее обновление: 23:27 блог версия для печати фото
ЦАХАЛ раскрыл схему "огненного террора" ХАМАС
ЦАХАЛ раскрыл схему "огненного террора" ХАМАС
ЦАХАЛ раскрыл схему "огненного террора" ХАМАС
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В воскресенье, 24 июня, после того, как беспилотники ЦАХАЛа дважды атаковали транспортные средства ХАМАС в секторе Газы, пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала заявление, в котором говорится, что запуск "огненных" змеев и шаров является террором и ответственность за эти действия возлагается на ХАМАС.

Военные отмечают, что в последние недели стало очевидно, что именно ХАМАС организовал преднамеренные поджоги израильской территории и руководит действиями поджигателей.

По данным ЦАХАЛа, ХАМАС поставил на конвейер производство "огненных" шаров и змеев, а также их запуск. В частности, каждым звеном поджигателей руководит боевик ХАМАС, который отдает приказ о производстве шара или змея. Перед запуском к готовому изделию прикрепляется "огненный" заряд.

Пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала видео, на котором можно увидеть, что для запуска огненных снарядов часто используются смотровые вышки ХАМАС.

Армия обороны Израиля также опубликовала фотографии четырех поджигателей, имена которых известны спецслужбам.

"Армия обороны Израиля противодействуют террору поджигателей, нанося удары по инфраструктуре террора и против объектов ХАМАС, находящихся глубоко на территории сектора Газы", - говорится в сообщении армейской пресс-службы.

В течение вечера 24 июня ЦАХАЛ дважды атаковал с помощью беспилотников цели в секторе Газы. Первый удар был нанесен по транспортному средству поджигателей недалеко от населенного пункта Эль-Бурейдж. Второй удар был нанесен по трехколесному скутеру с грузовым прицепом, которая использовался звеном поджигателей. Минздрав сектора Газы сообщил, что в результате второго удара с беспилотника были ранены три человека.

По данным пожарной службы, 24 июня на приграничной с Газой территорией произошло 30 пожаров, вызванных действиями палестинских поджигателей.



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