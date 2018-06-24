Начинается реализация нового железнодорожного проекта: от Израиля до Саудовской Аравии

Вечером в субботу, 23 июня, служба новостей каналов "Кешет" и "Решет" сообщила, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу и министр транспорта Исраэль Кац пришли к соглашению о начале продвижения проекта "Рельсы регионального мира".

В рамках проекта, цель которого – строительство торговой железнодорожной сети от Средиземного моря до Персидского залива, планируется проложить пути от Израиля до Саудовской Аравии. Для реализации этого плана маршрут следования "Поезда долин" будет продлен до Иордании. Вторая ветка пройдет через Дженин, что позволит включить в этот проект и Палестинскую автономию.

По сообщению службы новостей, на прошлой неделе состоялась встреча премьер-министра Биньямина Нетаниягу и министра транспорта Исраэля Каца. В ходе встречи глава правительства дал согласие на представление этого проекта странам, которые могут стать его участниками: США, Иордании, Саудовской Аравии, другим странам ближневосточного региона, а также некоторым европейским странам, имеющим экономические интересы на Ближнем Востоке. Нетаниягу отдал распоряжение релевантным структурам, в частности Совету по национальной безопасности, оказывать помощь в продвижении проекта.

Еженедельно тысячи грузовиков с товарами прибывают из Турции в Израиль на паромах, а затем пересекают территорию страны по пути в Иорданию. В Израиле отмечают, что проект "Рельсы регионального мира" позволит открыть новые торговые пути, которые будут быстрее, эффективнее и безопаснее уже существующих.

"Проект укрепит прежде всего экономику государства Израиль и упрочит положение Израиля в регионе. Он станет экономической опорой союза Израиля с умеренными суннитскими режимами на фоне иранской угрозы", – заявил министр транспорта Исраэль Кац.





