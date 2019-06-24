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24 июня 2019 г.
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В Израиле

В Иерусалиме состоялась встреча Нетаниягу и Патрушева

время публикации: 16:13 | последнее обновление: 16:16 блог версия для печати фото
В Иерусалиме состоялась встреча Нетаниягу и Патрушева
Биньямин Нетаниягу и Джон Болтон (архив)
Меир Бен-Шабат

В понедельник, 24 июня, в Иерусалиме состоялись переговоры премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и главы Совета по национальной безопасности России Николая Патрушева. В ходе переговоров обсуждались региональные проблемы и вопросы двустороннего сотрудничества в сфере безопасности.

Помимо прочего, как сообщает российское агентство РИА Новости, в ходе встречи с Патрушевым израильский премьер выразил надежду на приезд в Иерусалим президента России Владимира Путина на мероприятия по случаю 75-летия освобождения воинами Красной армии узников нацистского концлагеря Освенцим, которое будет отмечаться в январе 2020 года. Нетаниягу также выразил надежду, что Путин будет присутствовать на открытии монумента в память о блокаде Ленинграда.

Нетаниягу назвал символичным, что в нынешнем году День независимости Израиля, отмечаемый по еврейскому календарю, пришелся на 9 мая и совпал с Днем победы. "Без победы Красной армии и Советского Союза над нацистской Германией вряд ли появилось бы государство Израиль", – заявил он.

Николай Патрушев отметил, что Россия и Израиль выступают единым фронтом в борьбе с героизацией нацизма и попытками переписать историю Второй мировой войны. Он заявил, что Россия уделяет серьезное внимание безопасности Израиля. "Чтобы решить эту задачу на практике, необходимо вернуть мир и стабильность в регион, в том числе на сирийскую территорию", – сказал глава Совета по национальной безопасности России.

"В том числе, данный вопрос завтра по инициативе израильской стороны будет в фокусе внимания на заседании в трехстороннем формате с участием высоких представителей Израиля, России и США", – подчеркнул Патрушев.

23 июня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу встречался в Иерусалиме с советником по национальной безопасности США Джоном Болтоном.

Позже состоится встреча глав Советов по национальной безопасности США, Израиля и России. По сообщениям СМИ, переговоры будут посвящены в основном обсуждению ситуации в Сирии и влиянию Ирана на происходящее в этом государстве. Израиль на трехсторонней встрече будет представлять глава Совета по национальной безопасности Меир Бен-Шабат.

25 июня с участниками этих переговоров вновь встретится премьер-министр Биньямин Нетаниягу. "Гаарец" цитировал слова высокопоставленного дипломатического источника в Иерусалиме, заявившего, что "беспрецедентная встреча представителей двух сверхдержав в Израиле свидетельствует о высоком международном статусе нашей страны и является важным посылом для всех государств региона, а в первую очередь для наших врагов".

В начале июня выходящая в Лондоне панарабская газета "Аш-Шарк аль-Аусат" писала, что на встрече представителей Израиля, США и России в Иерусалиме будут обсуждаться темы, связанные с региональной безопасностью. Западные дипломатические источники сообщили изданию, что главным станет вопрос об иранском присутствии в Сирии. Согласно этой публикации, стороны обсудят "дорожную карту", в рамках которой США признают легитимность Башара Асада, снимут санкции с сирийского режима и будут содействовать восстановлению Сирии. Россия предложит конкретные шаги по ограничению роли Ирана. Сообщалось, что в основе консультаций лежит достигнутое президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным взаимопонимание необходимости обеспечить безопасность Израиля и поддержать главу правительства Биньямина Нетаниягу.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 23 июня 2019 г.
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В Иерусалиме пройдет встреча представителей Израиля, США и России
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