"Народ с Голанами": итоги опроса после декларации Трампа

На сайте NEWSru.co.il завершен опрос по теме "Признание США израильского суверенитета над Голанскими высотами". В опросе, который проводился 22-24 марта, приняли участие 3.778 респондентов (3.457 из них ответили на все 10 вопросов).

ИТОГИ ОПРОСА

Абсолютное большинство участников опроса, 90%, назвали хорошей новостью заявление президента Дональда Трампа о том, что США должны признать израильский суверенитет над Голанскими высотами. Лишь менее 2% считают это заявление плохой новостью. Остальные затруднились с ответом.

Почти половина опрошенных, 48%, считают это заявление Трампа "подарком Нетаниягу перед выборами". При этом большинство респондентов, 53%, полагают, что Трамп потребует от Израиля за этот "подарок" некую "политическую плату", например в рамках "сделки века" (лишь 19% верят в то, что никакой "платы" Трамп за этот "подарок" не потребует).

Большинство участников опроса, 69%, уверены, что заявление Трампа по поводу Голанских высот не приведет к ухудшению ситуации в сфере безопасности на израильско-сирийской границе. Противоположного мнения придерживаются 21% опрошенных.

При этом мало кто (лишь 12%) верит в то, что решение США приведет к международному признанию израильского суверенитета над Голанскими высотами – на уровне ООН. 71% респондентов в такую перспективу не верят категорически. Прочие затрудняются с прогнозом.

Абсолютное большинство читателей, 96%, согласны с мнением американского сенатора Линдси Грэма о том, что уход Израиля с Голанских высот был бы "стратегическим кошмаром и политическим самоубийством" в контексте укрепления позиций Ирана в соседней Сирии.

Не реже, чем раз в месяц, на Голанских высотах бывают лишь 3% участников опроса. Регулярно, не реже, чем несколько раз в год, – 18%. Редко, не чаще, чем раз в несколько лет, – 56%. 19% участников опроса вообще ни разу не бывали на Голанских высотах.

Большинство опрошенных, 54%, сказали, что однозначно чувствуют себя в безопасности, находясь на Голанских высотах. 22% выбрали ответ: "Скорее да, чем нет". Только 3% в той или иной степени не чувствуют себя в безопасности на Голанах. Сравнивая ответы на этот вопрос с результатами недавнего опроса о безопасности в стране, становится очевидным, что на Голанских высотах, несмотря на близость границы с Сирией и Ливаном, граждане чувствуют себя значительно безопасней, чем в Иудее и Самарии или около границы с сектором Газы.

Абсолютное большинство участников этого опроса, 94%, заявили, что не поддерживают сделку по мирному соглашению с Сирией в обмен на полное или частичное отступление с Голанских высот. За такую сделку выступают лишь 4% респондентов.

83% верят в то, что Голанские высоты останутся израильскими навсегда.





