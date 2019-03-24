В тюрьме, в которой отбывают наказание террористы ХАМАСа, тяжело ранены двое охранников

В воскресенье, 24 марта, пресс-служба Управления тюрем сообщила о серьезном происшествии в тюрьме "Кциот" в Негеве, где заключенные напали на сотрудников ШАБАС.

ЧП произошло в секции, в котором отбывают наказание за террористическую деятельность боевики ХАМАСа.

Согласно сообщению ШАБАС, охранники были ранены ножом. Состояние одного из них оценивается как тяжелое.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что нападение произошло, когда заключенных конвоировали в другую секцию.

По информации телеканала "12 Кешет", террорист ударил одного из охранников ножом в шею. Второй охранник, пытаясь обезоружить террориста, был легко ранен в руку. Раненые на вертолете были доставлены в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве.

Палестинское информационное агентство PNA пишет, что беспорядки происходят во второй и третьей секциях тюрьмы. К их подавлению привлечены военнослужащие ЦАХАЛа. Они используют слезоточивый газ, а также стреляют резиновыми пулями.

Беспорядки в тюрьме стали частью борьбы заключенных против установки в тюрьмах, в которых отбывают наказание боевики террористических группировок приборов, глушащих сигналы мобильных телефонов.





