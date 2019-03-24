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24 марта 2019 г.
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В Израиле

Нововведение: специальная транспортная карта "рав-кав" для туристов

время публикации: 16:43 | последнее обновление: 19:07 блог версия для печати фото
Нововведение: специальная транспортная карта "рав-кав" для туристов
Кейсария
Масада

В воскресенье, 24 марта, национальное Управление общественного транспорта при министерстве транспорта при участии Управления природы и парков Израиля и министерства туризма ввели специальную транспортную карту "рав-кав" для туристов. Карточка предоставляет около 20% скидки на посещение национальных природных заповедников и парков в Израиле.

Специальный "рав-кав" ISRAEL PASS продается в центре обслуживания пассажиров "Аль а-кав" в аэропорту Бен-Гурион (3-й терминал). Речь идет об анонимной карточке, которую можно пополнять без необходимости предоставления личных данных для пользования общественным транспортом, и, помимо прочего, дающую право на посещение трех или шести объектов Управления заповедников и парков по всей стране.

Подробную информацию о новой услуге можно получить на сайте israelpass.biz.

Судя по опубликованной информации, турист может приобрести "рав-кав" ISRAEL PASS за 83 или 115 шекелей. В данную стоимость входит только посещение трех или шести заповедников или парков. Для пользования карточкой с целью оплаты поездок на общественном транспорте туристу придется "пополнить счет" в одном из тысяч аппаратов, которые можно найти, например, на центральных автобусных или железнодорожных станциях, или рядом с банкоматами. "Пополнять" карточку можно также через приложение Rav Kav Online.

При этом в аэропорту Бен-Гурион можно также купить обычный "анонимный рав-кав".

Информацию о работе общественного транспорта в Израиле на русском языке можно получить по телефону *8787 с дополнением 3 (на английском – с дополнением 2).

На сайте israelpass.biz можно увидеть такую надпись: "Free public transportation throughout Israel". Но, как пояснили редакции NEWSru.co.il в пресс-службе министерства транспорта, речь не идет о бесплатности общественного транспорта в Израиле для туристов, речь идет о том, что, имея на руках "пополненную" карточку "рав-кав" ISRAEL PASS, иностранный турист может пользоваться в Израиле любым общественным транспортом.

Министр транспорта и разведки Исраэль Кац заявил, что речь идет о новой услуге, которая сэкономит гостям Израиля время и деньги. По словам Каца, в ближайшее время специальный "рав-кав" будет продаваться в туристических центрах страны. Он также будет включать дополнительные скидки для туристов, в том числе на проживание и питание. "Использование специального "рав-кава" позволит туристам получить скидки в размере десятков процентов на проезд в общественном транспорте при покупке электронного кошелька ("эрех цавур"), суточного или недельного проездного ("хофши йоми" и "хофши швуи" соответственно). В дополнение к этому гости нашей страны получат скидку на посещение центральных туристических объектов, таких как например порт Кейсария и Масада", – сказал глава транспортного ведомства.

Напомним, что в Израиле проводится реформа общественного транспорта, в рамках которой с декабря 2018 года водители городских автобусных маршрутов, обслуживающих районы Гуш-Дана и Иерусалима, поэтапно прекратили продажу билетов и пополнение баланса карточек "рав-кав". Предполагается, что реформа постепенно распространится на весь Израиль. Одним из негативных последствий этой реформы было усложнение пользования общественным транспортом для иностранных туристов. Введение специальной карточки должно устранить эту проблему.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 8 февраля 2019 г.
Реформа общественного транспорта в Израиле "на три с минусом". Итоги опроса NEWSru.co.il
// NEWSru.co.il // В Израиле // 6 февраля 2019 г.
Реформа общественного транспорта в Израиле: цели, проблемы, комментарии. Опрос NEWSru.co.il





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