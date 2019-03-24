В конце марта в Израиль возвращается зима

На этой неделе погода в Израиле будет дождливой и прохладной. Наиболее интенсивными дожди будут в начале и в конце недели. Причем 24, 25 и 30 марта ожидаются снегопады на горе Хермон.

В воскресенье, 24 марта, температура будет ниже, чем в минувшую субботу. Повышенная запыленность воздуха. Переменная облачность. В течение дня ожидаются дожди на севере и в центре (до Негева), временами с грозами. Возможны затопления в низинах, в том числе на востоке страны. Во второй половине дня начнется снегопад на Хермоне, который усилится в понедельник.

25 марта температура понизится до уровня ниже среднесезонной и существенно не изменится во вторник-среду. При этом 26-27 марта дожди ослабнут, хотя во второй половине дня среды возможны дожди с грозами, преимущественно на севере.

Согласно предварительному прогнозу, в четверг, 28 марта, температура повысится, время от времени будут идти дожди.

29 марта снова похолодает, температура опустится до уровня ниже среднесезонной. В пятницу-субботу, по всей видимости, дожди будут идти на большей части территории страны, включая Негев. В субботу ожидается снегопад на Хермоне. Высока вероятность затоплений в низинах.

Отметим, что синоптики дают уверенный прогноз не более чем на три дня. Но проливные дожди и похолодание в Израиле в последних числах марта прогнозируются несколькими независимыми метеорологическими службами.

Сайт "Погода в Леванте" также прогнозирует сильные дожди и затопления в секторе Газы 29-30 марта. Напомним, что на эти даты ХАМАС планировал проведение "миллионной демонстрации", приуроченной к первой годовщине "марша возвращения".





