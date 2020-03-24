Принято решение об ужесточении карантина в Израиле и уголовной ответственности за нарушения

Заместитель генерального директора министерства здравоохранения Израиля профессор Итамар Гротто заявил журналистам в ходе телефонного брифинга, состоявшегося днем 24 марта, что решение об ужесточении правил карантина и об уголовной ответственности за нарушение распоряжений уже принято и будет вскоре утверждено правительством – после того, как будут окончательно оговорены все детали жесткого карантина.

По словам профессора Гротто, речь идет об утверждении рекомендаций минздрава. На первом этапе жесткий карантин должен быть объявлен на одну неделю, по окончании которой, в зависимости от клинической картины, будет принято решение, продлить ли карантин до конца Песаха – на этом настаивает министерство здравоохранения.

Накануне профессор Гротто объяснил в интервью редакции NEWSru.co.il, почему минздрав настаивает на жестком карантине и каковы прогнозы специалистов в этом и в противном случае.

Вероятнее всего, правительство утвердит ряд ранее публиковавшихся рекомендаций минздрава. В частности, речь идет о полной отмене общественного транспорта. Из бизнесов открытыми останутся только магазины с продуктами питания и аптеки. Профессор Гротто подчеркнул, что, на его взгляд, оптимальным вариантом было бы закрытие всех продуктовых магазинов и раздача населению сухих пайков, однако такая позиция не пользуется широкой поддержкой ни в минздраве, ни в правительстве.

По словам профессора, пока не решен вопрос, насколько правительство может вмешиваться в работу предприятий и будет ли ужесточено требование сократить рабочую силу более чем на 30%, как требовалось ранее, или же будет получено распоряжение о полном закрытии всей промышленности, которая не является необходимой для жизнеобеспечения населения.

Подчеркнем, что разрешение на выгул собак и на занятия спортом останется в силе, однако свобода передвижения будет ограничена определенным радиусом вокруг дома. Вероятнее всего, вместе гулять и заниматься спортом смогут не более двух человек.

Пока не принято решение о том, останется ли возможность у разведенных родителей передавать друг другу детей согласно договорам об опеке. Гротто подчеркнул, что в минздраве осознают важность семейных связей, однако не пришли к окончательному решению.

Будет сильно урезано разрешение навещать пожилых и больных родственников. По словам профессора, такие шаги можно предпринимать только в крайнем случае, если нет возможности получить помощь от местных властей и добровольческих организаций.

Детально о новых указаниях будет сообщено после их утверждения правительством, что, по данным профессора, должно произойти вечером 24 марта, однако эти сроки могут измениться.

Основным нововведением станет уголовная ответственность за нарушение правил карантина. До сих пор, несмотря на то, что указания правительства обязательны к исполнению, нарушители не привлекались к уголовной ответственности. С момента утверждения новых распоряжений нарушители карантина будут облагаться штрафами и подлежать другим санкциям.

О том, как именно полиция будет следить за тем, чтобы граждане на нарушали условия карантина, будет сообщено позже.

Замгендиректора минздрава отдельно подчеркнул, что при этом полиция не сможет применять уголовные санкции к людям, посещающим синагоги, и синагоги закрыты не будут. "Мы можем только настоятельно просить людей молиться дома", – заявил Гротто.

В ходе брифинга профессор коснулся вопроса тестирования населения и заявил, что в настоящий момент цель минздрава – проведение 20 тысяч проверок в день. Со следующей недели число достигнет уже 10-12 тысяч проверок в день, еще через неделю будет делаться 15 тысяч проверок, а еще через две – 20 тысяч. Постепенный рост числа проверок связан с поступлением в Израиль приобретенного за рубежом специального оборудования и тестов.

Гротто также заявил журналистам, что ситуация с распространением коронавируса в Израиле "относительно неплохая": "Неконтролируемой вспышки эпидемии пока нет, число инфицированных растет, и не только из-за роста тестирования, но пока на приемлемом уровне. Это указывает на то, что до сих пор предпринимаемые нами шаги дают результаты, но если мы их не ужесточим, ситуация может выйти из-под контроля".







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