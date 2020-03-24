Политика на фоне коронавируса: создание комиссий Кнессета и скандальное решение БАГАЦа

В ночь на вторник, 24 марта, организационная комиссия Кнессета утвердила создание финансовой комиссии, а также комиссии парламента по иностранным делам и обороне. Речь идет о комиссиях, которые должны действовать на постоянной основе, без связи с тем, существует или отсутствует правительственная коалиция.

Блок противников Нетаниягу использовал большинство, которое имеет в Кнессете, для того, чтобы по возможности взять под контроль работу парламента. Как сообщалось ранее, организационную комиссию возглавил депутат Ави Нисанкорен ("Кахоль Лаван"). Комиссию Кнессета по иностранным делам и обороне продолжит возглавлять депутат Габи Ашкенази ("Кахоль Лаван"), а финансовую комиссию возглавил депутат Одед Форер (НДИ), сменив на этом посту депутата Моше Гафни ("Яадут а-Тора"), занимавшего эту должность с 2015 года.

Создана также специальная комиссия по борьбе с последствиями коронавируса. Ее возглавил депутат Кнессета Офер Шелах ("Кахоль Лаван"). Комиссию Кнессета по образованию возглавил депутат Кнессета Ницан Горовиц ("Авода"-МЕРЕЦ).

Комиссию Кнессета по труду и социальному обеспечению возглавит представитель Объединенного арабского списка. Представитель той же партии возглавит состав комиссии по борьбе с насилием в арабском секторе.

Отметим, что состав комиссии и их руководство могут измениться, если будет создано правительство, в котором "Кахоль Лаван" не будет ведущей фракцией.

В настоящий момент не назначена дата заседания Кнессета, на котором должно состояться голосование по переизбранию спикера. Как сообщалось ранее, накануне БАГАЦ принял постановление, согласно которому голосование по этому вопросу должно состояться не позднее 25 марта.

Решение БАГАЦа, в котором звучит крайне резкая критика в адрес действующего спикера Юлия Эдельштейна, вызвало возмущение не только в Кнессете. Журналисты ведущих СМИ (политический обозреватель "Кешет" Амит Сегаль, политический обозреватель "Решет" Акива Новик, парламентский корреспондент "Кан" Зеэв Кам и некоторые другие) раскритиковали процесс принятия решения БАГАЦем. "Можно только восхищаться деятельностью судей, которые меньше чем за час сумели изучить ответ Юлия Эдельштейна, сформировать свой вердикт на 19 страницах, опубликовать его и сообщить прессе. Все это меньше чем за час", – иронично написал в своем аккаунте в социальной сети Facebok Зеэв Кам.

В уставе израильского парламента говорится о том, что спикер Кнессета должен быть избран не позднее приведения правительства к присяге в Кнессете. БАГАЦ распорядился избрать спикера до 26 марта.

В "Ликуде" звучат призывы проигнорировать решение БАГАЦа, ссылаясь на его проблематичность. В то же время, подобный шаг будет беспрецедентным, и вероятность того, что "Ликуд" пойдет на это, невысока.







За нашими публикациями можно следить в следующих социальных сетях и мессенджерах (указана активная ссылка на страницу):

FACEBOOK TELEGRAM TWITTER ВКОНТАКТЕ ОДНОКЛАССНИКИ

Подписывайтесь на наши новости. Мы признательны вам за внимание и доверие.