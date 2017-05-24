24 мая 2017 г.
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В Израиле

Израиль празднует 50-летие воссоединения Иерусалима

время публикации: 16:31 | последнее обновление: 16:50 блог версия для печати фото
Израиль празднует 50-летие воссоединения Иерусалима
Израиль празднует 50-летие воссоединения Иерусалима
Израиль празднует 50-летие воссоединения Иерусалима

Израиль празднует 50-летие воссоединения Иерусалима. В 16:30 в столице начался традиционный Марш с флагами, в котором принимают участие десятки тысяч людей. Среди участников марша - дети и подростки, студенты, поселенцы, жители других городов Израиля, а также иностранные туристы.

Около 17:00 самая многочисленная колонна вышла из центра столицы в направлении Старого города. Участники марша пройдут через мусульманские кварталы города к Стене плача.

По информации сайта Rechet.tv, утром 24 мая адвокаты общественной организации "Ир Амим" в срочном порядке обратились в Высший суд справедливости с требованием отменить разрешение, выданное полицией организаторам Марша, и позволяющее обойти все ворота, расположенные в восточной части Старого города. Адвокаты указывали, что подобный маршрут был одобрен полицией и городскими властями впервые. По их словам, это приведет к тому, что жители мусульманского квартала, а также улицы Салах ад-Дин, являющейся главной торговой улицей Старого города, будут отрезаны от кварталов Сильван и Рас аль-Амуд.

Сайт Mekomit.co.il пишет, что каждый год владельцы магазинов в мусульманских кварталах Старого года во время Марша вынуждены закрывать свои магазины. В этом году 50 еврейских бизнесменов, владеющих барами и ресторанами в еврейской части города, объявили, что во время Марша они закроются в знак солидарности с арабскими коллегами.

В этом году, как и в предыдущем, участникам Марша запрещено использовать флаги с длинными древками, чтобы избежать актов вандализма. Полиция, в свою очередь, заявила, что будет пресекать любые попытки подстрекательства как со стороны евреев, так и со стороны арабов.

По информации сайта "Калькалист", в этом году мэрия Иерусалима выделила на проведение Марша 500 тысяч шекелей, что на 200 тысяч превышает прошлогодний бюджет мероприятия.

Полиция Иерусалима предупреждает, что в связи с проведением торжественных мероприятий произойдут изменения в движении транспорта. С 15:00 до 21:00 будут перекрываться улицы: Бецалель, А-мелех Джордж, Керен а-Йесод, Агрон, Ицхак Карив, Шломо а-Мелех, Давид а-Мелех, Хативат Иерушалаим, Султан Сулиман, Дерех Йерихо, Маале а-Шалом, Дерех Хеврон между улицами Дерех Хевро и Мирьям а-Хашмонаит. Также будет перекрыто шоссе №1 к югу от перекрестка Матэ Арци.

Вечером на Гиват а-Тахмошет (Арсенальной горке) пройдет торжественная государственная церемония. С 17:00 до часу ночи будет перекрыта для транспорта улица Цви Иегуда между улицами Герцль и А-Илуй.

В Кнессете состоялось специальное заседание, посвященное Дню Иерусалима. Выступая с трибуны Кнессета глава правительства Биньямин Нетаниягу заявил, что визит Дональда Трампа к Стене плача перечеркнул всю антиизраильскую пропаганду UNESCO. Свою речь глава правительства закончил словами: "Храмовая гора и Стена плача останутся навечно под израильским суверенитетом".

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 24 мая 2017 г.
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Среда, 24 мая 2017 г.
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