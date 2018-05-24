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В Израиле

"Исраэль а-Йом": возможно, сегодня Роман Абрамович репатриируется в Израиль

время публикации: 07:12 | последнее обновление: 07:46 блог версия для печати фото
Роман Абрамович
Район Неве-Цедек
Прибытие новых репатриантов в Израиль

В четверг, 24 мая, в газете "Исраэль а-Йом" была опубликована заметка журналиста Эрана Свисы, в которой сказано, что, возможно, сегодня российский миллиардер Роман Абрамович прибудет в Израиль в качестве нового репатрианта.

Автор публикации также выдвигает предположение, что Абрамович намерен поселиться в тель-авивском районе Неве-Цедек, где для него строится "огромный дом".

В публикации "Исраэль а-Йом" не приводится комментарий представителей Абрамовича. Насколько верны опубликованные сведения, неясно.

Редакции NEWSru.co.il пока не удалось получить подтверждения сведений, изложенных в статье "Исраэль а-Йом". Информация проверяется.

Напомним, что 20 мая российское издание The Bell сообщило о проблемах Романа Абрамовича с британской визой. По сведениям этого издания, срок действия предыдущей визы Абрамовича истек больше трех недель назад, но новую ему еще не выдали, из-за чего он не смог присутствовать на финале Кубка Англии, в котором принадлежащий ему футбольный клуб "Челси" одержал победу над "Манчестер Юнайтед".

Как передавало российское агентство ТАСС, источник в окружении Абрамовича пояснил, что пока официального отказа в выдаче новой визы не было. "Это его личное дело. Мы это не комментируем", – сказал корреспонденту ТАСС представитель Millhouse Capital Джон Манн.

Впоследствии многие российские и западные СМИ писали о проблемах Абрамовича с британской визой.

В настоящее время власти Великобритании продолжают рассмотрение запроса российского бизнесмена Романа Абрамовича о продлении визы, отмечала газета Financial Times со ссылкой на знакомых с ситуацией британских официальных лиц.

Издание Daily Telegraph писало, что Абрамовичу для получения новой визы, возможно, придется объяснить британским властям, как он стал обладателем многомиллиардного состояния.

"Срок инвесторской визы Абрамовича, как полагают, вышел в начале апреля, а его заявление на продление проходит дополнительные процедуры проверки, поскольку он подал его в России, а не в Британии", – говорилось в статье Financial Times.

На Даунинг-стрит отказались давать комментарий. Пресс-секретарь Терезы Мэй, однако, сообщил, что тех, кто подает заявление на инвесторскую визу, проверяют дополнительно. По его словам, число заявлений на выдачу таких виз упало на 84% после реформ 2014-2015 года, когда были введены дополнительные проверки. "Дополнительные проверки выполняются в отношении инвесторов, приехавших таким образом в Великобританию до того, как были проведены реформы", – добавил пресс-секретарь Мэй. "Мы не обсуждаем индивидуальные случаи", – ответил он на вопрос, затронули ли эти проверки Абрамовича.

По сведениям Daily Telegraph, виза инвестора Tier 1, которая выдается на 40 месяцев, истекла у Абрамовича, предположительно, в апреле, когда он находился за пределами Великобритании. В результате, как отмечает РИА Новости, Абрамович "вынужден был подать заявление на получение (новой) визы по более жёстким правилам, введенным в 2015 году, вместо того, чтобы продлить уже существующую визу".

Газета Guardian, в свою очередь, подчеркивает, что его вряд ли бы подвергли более строгой проверке, если бы он подавал заявление во время пребывания на территории Великобритании.

Роман Абрамович многократно бывал в Израиле и инвестировал значительные средства в израильские стратапы.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Пресса // 22 мая 2018 г.
The Guardian: Абрамович наконец расплачивается за близость к Путину?
// NEWSru.co.il // В мире // 22 мая 2018 г.
СМИ: Лондон, возможно, обяжет Абрамовича отчитаться о происхождении состояния
// NEWSru.co.il // В мире // 20 мая 2018 г.
The Bell: британские власти не продлили визу Романа Абрамовича







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