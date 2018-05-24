В Рамалле ранен солдат ЦАХАЛа, пострадавший в критическом состоянии

Военнослужащий ЦАХАЛа получил крайне тяжелые ранения в ходе оперативных мероприятий, проводившихся в Иудее и Самарии, сообщила пресс-служба ЦАХАЛа.

Согласно опубликованной информации, инцидент произошел примерно в пять часов утра в лагере беженцев Аль-Амари, находящемся на территории Рамаллы. Во время операции по задержанию подозреваемых в террористической деятельности на месте возникли массовые беспорядки. В сторону солдат ЦАХАЛа были брошены тяжелые предметы. Один из них, предположительно камень или кусок бетонного блока, попал в голову военнослужащего.

Портал Walla цитирует слова высокопоставленного офицера армии, сообщившего, что солдат был ранен в тот момент, когда пытался оттеснить толпу палестинских арабов, препятствовавших задержанию подозреваемых.

Солдат доставлен в иерусалимскую больницу "Адаса Эйн Керем", его состояние оценивается как критическое. По информации, опубликованной сайтами Walla, Ynet и "Гаарец", речь идет о военнослужащем подразделения "Дувдеван". В пресс-службе армии отказались комментировать эти публикации.

Информация о случившемся передана семье пострадавшего.

Военные расследуют обстоятельства инцидента.

Отметим, что утром 24 марта пресс-служба ЦАХАЛа не сообщала о задержаниях подозреваемых в терроре минувшей, за исключением инцидента в Бейт-Джалле, где задержали боевика, стрелявшего в пограничников. Однако "Палестинский информационный центр", принадлежащий ХАМАСу, передавал, что в ночь на четверг военными были задержаны не менее 10 жителей автономии, в том числе в районе Рамаллы. ПИЦ и официальное агентство Wafa также сообщали о столкновениях в районе Аззуна (около Калькилии), в результате которых пострадали несколько местных жителей, вступивших в противостояние с израильскими военными.

Как сообщалось ранее, в ночь на четверг палестинский террорист открыл огонь по бойцам пограничной полиции (МАГАВ) возле Бейт-Джаллы, в окрестностях Бейт-Лехема. В результате обстрела никто не пострадал. Военнослужащим удалось задержать стрелявшего. Пресс-служба МАГАВа передавала, что вооруженное нападение было совершено около Туннельного шоссе, к югу от Бейт-Джаллы. Террорист стрелял из пистолета со стороны Эль-Кадера по пограничникам, которые находились на контрольно-пропускном посту. Для розыска стрелявшего было задействовано подразделение 636-го батальона полевой разведки "Ницан". Когда пограничники и военные преследовали боевика, он открыл огонь по бронированному джипу МАГАВа (несколько пуль попали в автомобиль). Военные открыли предупредительный огонь. В итоге стрелявший был задержан. У задержанного были найдены пистолет FN (бельгийского производства) и нож. Сообщается, что задержан 20-летний житель деревни Бейт-Сахур. Он получил легкую травму (не пулевое ранение), госпитализация не потребовалась. Задержанный передан следователям общей службы безопасности (ШАБАК).





