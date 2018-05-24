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В Израиле

Террорист открыл огонь по бойцам МАГАВ в окрестностях Бейт-Лехема и был задержан

время публикации: 04:34 | последнее обновление: 07:41 блог версия для печати фото
На месте происшествия возле Бейт-Джаллы
На месте происшествия возле Бейт-Джаллы
Террорист открыл огонь по бойцам МАГАВ в окрестностях Бейт-Лехема и был задержан

В ночь на четверг, 24 мая, палестинский террорист открыл огонь по бойцам пограничной полиции (МАГАВ) возле Бейт-Джаллы, в окрестностях Бейт-Лехема.

По имеющимся данным, в результате обстрела никто не пострадал. Военнослужащим удалось задержать стрелявшего.

Сообщается, что в ходе задержания террорист получил легкую травму.

Пресс-служба МАГАВа сообщает, что вооруженное нападение было совершено около Туннельного шоссе, к югу от Бейт-Джаллы. Террорист стрелял из пистолета со стороны Эль-Кадера по пограничникам, которые находились на контрольно-пропускном посту.

Для розыска стрелявшего было задействовано подразделение 636-го батальона полевой разведки "Ницан".

Когда пограничники и военные преследовали боевика, он открыл огонь по бронированному джипу МАГАВа (несколько пуль попали в автомобиль). Военные открыли предупредительный огонь. В итоге стрелявший был задержан.

У задержанного были найдены пистолет FN (бельгийского производства) и нож.

Сообщается, что задержан 20-летний житель деревни Бейт-Сахур. Он получил легкую травму (не пулевое ранение), госпитализация не потребовалась. Задержанный передан следователям общей службы безопасности (ШАБАК).

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