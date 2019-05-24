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24 мая 2019 г.
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В Израиле

Экстремальная жара в Израиле: в центре страны сгорели десятки домов

время публикации: 06:15 | последнее обновление: 06:26 блог версия для печати фото

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в пятницу, 24 мая, температура в первой половине дня будет значительно выше среднесезонной. Очень жарко, малооблачно и сухо. Шарав. До полудня температура может достигать 40 градусов в западных и центральных районах, 45 градусов – в северных и южных районах, 50 градусов – на востоке. К вечеру жара постепенно спадет. Разница температур в некоторых районах в течение суток может достигать 20-25 градусов. На юге и в центре повышенная запыленность воздуха.

Сохраняется высокая угроза возникновения новых полевых и лесных пожаров – как из-за разведения костров, так и из-за преднамеренных поджогов.

- Пожары в Израиле 23 мая 2019 года. Фоторепортаж

В минувший четверг, 23 мая, в поселке Мево Модиим, расположенного к северу от Модиина около 443-й трассы, в результате пожара в лесу Бен Шемен полностью или частично сгорели около 50 домов. Также несколько домов сгорели в поселке Гимзо.

Вследствие лесного пожара в поселке Харель, находящегося около 44-й трассы к северу от Бейт-Шемеша, сгорели шесть домов.

Полиция эвакуировали тысячи граждан из населенных пунктов, которым угрожали лесные пожары. Пока им не разрешают вернуться в свои дома.

Италия, Хорватия, Греция и Кипр выразили готовность направить свои пожарные самолеты в Израиль.

В настоящее время пожарные в основном остановили распространение огня. Но высока вероятность возникновения новых очагов возгорания.

Запрет на разведение костров по всей стране действует до вечера 24 мая.

Пожары в Израиле. Сводка за 23 мая 2019 года (Лаг ба-Омер)

Утро 23 мая началось для израильтян с сообщения о полевых пожарах в нескольких районах страны: возле поселка Ахихуд в Западной Галилее, в лесу Нахшоним, около Эльада, в иерусалимском районе Писгат-Зевэв.

В пожарной службе отмечали, что во многих случаях к неконтролируемому распространению огня привели костры, которые разводились по случаю праздника Лаг ба-Омер, вопреки действующему запрету пожарной службы.

Во второй половине дня пожары усилились, появились новые очаги возгорания возле Иерусалима, в Иудее, в Западном Негеве.

Возник сильный полевой пожар около 60-й трассы, неподалеку от поселка Бейт Хагай (южнее Хеврона, Иудея). Были эвакуированы жители нескольких домов.

В районе Бейт-Шемеша возникло не менее четырех полевых и лесных пожаров. Причиной возгорания, по всей видимости, стало разведение костров в период праздника Лаг ба-Омер. На месте происшествия работают противопожарные бригады. Привлечена спецтехника. Пресс-служба полиции сообщила о пожарах в районе 44-й трассы, около поселков Кфар Урия, Харель и Цлафон, к северу от Бейт-Шемеша.

Один из самых сильных пожаров произошел в лесу Бен-Шемен, недалеко от 443-й трассы. В течение многих часов пожарные безуспешно пытались локализовать очаг возгорания. Была произведена эвакуация поселков Гимзо, Мево-Модиим, Кфар Даниэль и Тарум.

Жители Мево-Модиима отказывались покидать свои дома и полицейским пришлось применить силу для их эвакуации. После этого огонь перекинулся на дома. В результате пожара поселок практически полностью выгорел.

На границе с сектором Газы во второй половине дня в среду возникло множество полевых и лесных пожаров, вызванных приземлением так называемых "огненных шаров". Очередной пожар возник около полудня в четверг в районе Нахаль Оз, в нескольких сотнях метров от границы с Газой. Еще один пожар возник около поселка Яхини, примерно в 5 км от восточной границы Газы, к югу от Сдерота. Позже поступила информация о пожаре около поселка Кармия, примерно в 3 км к северу от границы Газы, а также в лесу Беэри.

Из-за пожара, бушующего между поселками Кармия и Зиким, "Хеврат Хашмаль" отключила подачу электричества в Кармию. Около 17:30 жителям Кармии было разрешено вернуться в свои дома, однако они остались без кондиционеров и вентиляторов, когда температура воздуха на улице превысила 40 градусов. По оценкам пожарной службы, пожар возле Кармии не был результатом поджога с помощью "огненных шаров".

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщала, что в результате пожаров пострадали десятки людей. Большинство получили отравление продуктами горения. Два человека находятся в состоянии средней тяжести, остальные пострадали легко. В Ор-Иегуде от теплового удара скончался пожилой мужчина.

Около 17:00 Управление пожарной охраны и службы спасения объявило срочную мобилизацию бойцов пожарных расчетов по всей стране. В пожарной службе отменены отпуска и отгулы. Мобилизация объявлена в связи с большими количеством возгораний в центре и на юге страны, а также угрозой распространения огня.

Пожарная служба Израиля обратилась за помощью к коллегам из Италии, Греции, Хорватии и Кипра.

Пресс-служба правоохранительных органов обратилась к населению с просьбой в случае проведения эвакуации населенного пункта строго следовать указаниям местных властей и полицейских. При самостоятельной эвакуации рекомендуется оставлять двери домов открытыми.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 23 мая 2019 г.
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