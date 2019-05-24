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В Израиле

Коалиция или повторные выборы: возможные сценарии в тупиковой ситуации

время публикации: 10:26 | последнее обновление: 10:54 блог версия для печати фото
Биньямин Нетаниягу
Яаков Лицман и Арье Дери
Авигдор Либерман

В среду, 29 мая, премьер-министр Биньямин Нетаниягу должен сообщить президенту Реувену Ривлину о результатах коалиционных переговоров. В настоящий момент в "Ликуде" предполагают, что глава партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман принял окончательное решение не присоединяться к коалиции. Несмотря на это, в правящей партии намерены в оставшиеся дни приложить все усилия для того, чтобы убедить "Яадут а-Тора" согласиться на компромисс в вопросе закона о призыве, что позволит сформировать коалицию.

Источник в ультраортодоксальной партии заявил корреспонденту NEWSru.co.il, что решение будет принимать Совет знатоков Торы. "Я не уверен, что они захотят рисковать теми достижениями, которые у них есть по итогам коалиционных переговоров", – сказал NEWSru.co.il журналист одного из ультраортодоксальных изданий.

В случае провала коалиционных переговоров, у премьер-министра есть несколько возможностей. Он может попытаться сформировать коалицию, опирающуюся на 60 мандатов. НДИ уже заявила, что не окажет поддержки такому правительству. Нетаниягу может попытаться заручиться поддержкой кого-то из депутатов от оппозиции, однако такой сценарий представляется маловероятным.

Глава правительства может сообщить президенту Ривлину, что переговоры провалились. В этом случае президент проведет новый круг консультаций с главами партий.

После совещания, состоявшегося вечером 23 мая в канцелярии премьер-министра, главы всех партий поддержавших Нетаниягу после выборов, кроме Либермана, обещали и впредь рекомендовать лишь нынешнего премьера в качестве человека, формирующего новое правительство. Впрочем Авигдор Либерман заявлял ранее, что порекомендует только Нетаниягу. Таким образом, очевидно, что ни у кого кроме Нетаниягу нет шансов сформировать правительство.

Президент может передать полномочия формирования правительства Бени Ганцу ("Кахоль Лаван"), однако шансы на успех у бывшего начальника генштаба крайне низки. После провала его попыток будет объявлен переходный период в 21 день. Если за этот срок никто не сформирует правительство, то будут объявлены досрочные выборы.

Ривлин может также предложить полномочия формирования правительства кому-либо в "Ликуде", например спикеру Кнессета Юлию Эдельштейну, победившему на праймериз в предвыборный список партии. Однако вряд ли кто-либо в правящей партии захочет брать на себя эти полномочия, так как это будет выглядеть фактическим устранением от руководства нынешнего главы партии Биньямина Нетаниягу.

Накануне источники в "Ликуде" сообщили, что Нетаниягу намерен инициировать подачу законопроекта о роспуске Кнессета, чтобы избежать унизительной церемонии встречи с президентом и признания провала в деле формирования коалиции, а также чтобы избежать передачи формирования правительства Бени Ганцу. Для утверждения закона о роспуске Кнессета Нетаниягу необходима поддержка 61 депутата, и наличие такого большинства далеко не гарантировано. Оппозиция не заинтересована оказывать помощь премьер-министру, кроме того новые депутаты не захотят рисковать с таким трудом полученным местом в парламенте.

Возможно и неожиданные сценарии: раскол в партии "Авода" и присоединение к "коалиции 60", раскол в "Кахоль Лаван", формирование правительства национального единства и др. Впервые в истории Израиля возникла реальная угроза повторных выборов. В политических кругах продолжают надеяться, что в последний момент будет найден компромисс, который позволит избежать такого развития событий.

Габи Вольфсон, политический обозреватель NEWSru.co.il



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