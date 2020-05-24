Начался судебный процесс над премьер-министром Биньямином Нетаниягу

В 15:05 в воскресенье, 24 мая, окружном суде Иерусалима открылся судебный процесс над премьер-министром Биньямином Нетаниягу. Впервые в истории государства Израиль действующий глава правительства является подсудимым, обвиняемым в уголовных правонарушениях.

У входа в здание суда премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил: "Сегодня под судом находится волеизъявление народа. Речь идет о попытке опровергнуть решение избирателей и свергнуть власть национального лагеря. Расследования были грязными с самого начала. Перед выборами в апреле 2019 года они срочно опубликовали подозрения против меня. Перед последними выборами они срочно опубликовали обвинения против меня. Они не хотели, чтобы я стоял здесь сегодня как премьер-министр. Они хотели, чтобы я был побежденным политиком, бывшим премьер-министром".

Он подверг крайне резкой критике и юридического советника правительства Авихая Мандельблита. "Как он мог подписать это беспочвенное, безумное обвинительное заключение? Может на него оказывают давление? Может его шантажируют? Может его беспокоят те самые аудиозаписи, которые хранятся в сейфе министерства юстиции, и которые по непонятным причинам до сих пор не разрешены к публикации?" – сказал премьер-министр. Он также потребовал транслировать весь ход судебного заседания в прямом эфире.

См. также "Вопреки воле народа". Полный текст выступления Нетаниягу перед началом судебных слушаний

В свою очередь, адвокат, представляющий интересы семьи Алович, отметил, что до сих пор не получил для ознакомления значительную часть документов.

Первое судебное заседание по делам против Нетаниягу длилось около часа и завершилось примерно в 16:05.

У здания проходит демонстрация сторонников главы правительства. В демонстрации принимают участие министры Мири Регев, Амир Охана, Давид Амсалем, а также депутаты Йоав Киш и Оснат Марк.

Министр юстиции Ави Нисанкорен заявил: "На премьер-министра распространяется презумпция невиновности. Я желаю ему доказать свою невиновность". С аналогичным заявлением выступил сменный премьер-министр, министр обороны, лидер блока "Кахоль Лаван" Бени Ганц.

Ранее демонстрация прошла возле резиденции главы правительства на улице Бальфур в Иерусалиме. Один из участников митингов, глава форума "Израиль-2030" Михаил Лобовиков, активист "Ликуда", заявил в беседе с корреспондентом NEWSru.co.il: "Демонстрация сегодня – против показательного процесса над Нетаниягу по грубо сшитым против него делам. В первую очередь мы выступаем даже не в защиту Нетаниягу, а в защиту демократии и доверия общества к судебной системе. К сожалению, судебно-следственная система превратились фактически в политическую партию – с конкретной идеологической повесткой дня, и при этом никому неподконтрольное и не прозрачное. Это является прямой угрозой правам каждого гражданина, а не только Нетаниягу".

В обвинительном заключении Нетаниягу фигурирует как "обвиняемый №1". Обвиняемыми №2 и №3 являются бывшие владельцы контрольного пакета компании "Безек" и портала Walla Шауль и Ирис Алович. Они являются фигурантами "дела 4000" и обвиняются в даче взятки, создании помех ходу судебной процедуры и оказании влияния на свидетелей во время следствия. Обвиняемым №4 является владелец концерна "Едиот Ахронорт" Арнон Мозес. Он обвиняется в обещании дать взятку и в предложении взятки премьер-министру.

В ходе первого судебного заседания обвиняемых спросят знакомы ли они с текстом обвинительного заключения. От них не потребуется отвечать на вопрос, признают ли они себя виновными. После этого будут назначены даты следующих судебных заседаний. Напомним, что Биньямин Нетаниягу просил суд предоставить ему право не присутствовать в зале в ходе первого заседания суда, однако эта просьба была отклонена.

По делу в суд вызваны более 300 свидетелей обвинения. Число свидетелей защиты неизвестно, однако ожидается, что их также будет не менее 300. 11 августа судебная система отправляется на каникулы до завершения осенних праздников, и, учитывая утверждения адвокатов, согласно которым им требуется время, чтобы завершить ознакомление с материалами дел, ожидается, что судебный процесс не возобновится ранее октября 2020 года.

По мнению специалистов, без достижения досудебной сделки процесс займет не менее двух лет. После этого, при любом результате, следует ожидать подачу апелляций.





