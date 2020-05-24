"Государство Израиль против Биньямина Нетаниягу": открывается судебный процесс над премьер-министром

В воскресенье, 24 мая, в окружном суде Иерусалима открывается суд над премьер-министром Биньямином Нетаниягу. Впервые в истории государства действующий глава правительства оказывается подсудимым по обвинению в уголовных правонарушениях.

Судейскую коллегию возглавляет судья Ривка Фридман-Федельман. Вместе с ней в рассмотрении дел премьер-министра будут принимать участие судьи Моше Бар-Ам и Одед Шахам. Обвинителем на процессе будет заместитель государственного прокурора Лиат Бен-Ари. На фоне угроз, поступивших в ее адрес перед началом суда, к ней приставлена охрана. Биньямина Нетаниягу будет представлять адвокат Амит Хадад.

Первое заседание суда начнется 24 мая в 15:00. В самом зале 317, где будет проходить судебный процесс, смогут присутствовать лишь судьи, обвиняемые, по одному адвокату каждого обвиняемого и обвинитель. Остальные адвокаты, а также журналисты, смогут следить за ходом заседания в отдельных залах, снабженных телеэкранами.

Судебное дело по обвинению Биньямина Нетаниягу и остальных фигурантов имеет порядковый номер 67104-01-20.

21 ноября 2019 года юридический советник правительства Авихай Мандельблит объявил, что главе правительства Биньямину Нетаниягу будут предъявлены обвинения по трем делам: "1000", "2000" и "4000". По всем трем делам премьер-министр обвинен в обмане общественного доверия, по "делу 4000" – и во взяточничестве.

Напомним, что в рамках "дела 4000" расследовались контакты Нетаниягу с владельцем компании "Безек" и сайта Walla Шаулем Аловичем в 2012-2017 годах. По версии следствия, Нетаниягу получил позитивное освещение на сайте Walla в обмен на услуги Аловичу, общая стоимость которых оценивается почти в миллиард шекелей.

"Дело 1000" было связано с получением семьей Нетаниягу незаконным путем подарков от бизнесменов на сумму в сотни тысяч шекелей.

В обвинительном заключении Нетаниягу фигурирует как "обвиняемый №1". Обвиняемыми №2 и №3 являются бывшие владельцы контрольного пакета компании "Безек" и портала Walla Шауль и Ирис Алович. Они являются фигурантами "дела 4000" и обвиняются в даче взятки, создании помех ходу судебной процедуры и оказании влияния на свидетелей во время следствия. Обвиняемым №4 является владелец концерна "Едиот Ахронорт" Арнон Мозес. Он обвиняется в обещании дать взятку и в предложении взятки премьер-министру.

В ходе первого судебного заседания обвиняемых спросят знакомы ли они с текстом обвинительного заключения. От них не потребуется отвечать на вопрос, признают ли они себя виновными. После этого будут назначены даты следующих судебных заседаний. Напомним, что Биньямин Нетаниягу просил суд предоставить ему право не присутствовать в зале в ходе первого заседания суда, однако эта просьба была отклонена.

По делу в суд вызваны более 300 свидетелей обвинения. Число свидетелей защиты неизвестно, однако ожидается, что их также будет не менее 300. 11 августа судебная система отправляется на каникулы до завершения осенних праздников, и, учитывая утверждения адвокатов, согласно которым им требуется время, чтобы завершить ознакомление с материалами дел, ожидается, что судебный процесс не возобновится ранее октября 2020 года.

По мнению специалистов, без достижения досудебной сделки процесс займет не менее двух лет. После этого, при любом результате, следует ожидать подачу апелляций.

На протяжении всего следствия премьер-министр Биньямин Нетаниягу отвергал подозрения в свой адрес, утверждая, что речь идет о преследовании по политическим мотивам, избирательном соблюдении буквы закона. "Ничего нет и ничего не будет, потому что ничего не было", – раз за разом повторял Нетаниягу.





