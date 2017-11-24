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В Израиле

СМИ: Лицман объявил об уходе с должности министра здравоохранения

время публикации: 10:20 | последнее обновление: 11:52 блог версия для печати фото
Биньямин Нетаниягу и Яаков Лицман
Хаим Кац

В пятницу, 24 ноября, стало известно о том, что министр здравоохранения Яаков Лицман уходит со своей должности. Он принял такое решение на фоне коалиционного кризиса из-за работ на железной дороге по субботам. Однако партия "Яадут а-Тора", вероятно, останется в правительстве.

Первое сообщение о вероятной отставке Лицмана было опубликовано сайтом Ynet.

Позже об отставке Лицмана и подаче соответствующего заявления главе правительства Биньямину Нетаниягу сообщили государственная радиостанция "Кан Бет" и сайт Walla.

Однако источник в партии "Яадут а-Тора" сообщил редакции NEWSru.co.il, что Лицман подаст в отставку в воскресенье, если выяснится что работы проводились. По словам этого источника, после этого соберется совет мудрецов Торы и примет решение о дальнейшем пребывании партии в коалиции. "Эти вопросы решают духовные лидеры, а не депутаты", – отметил наш собеседник. По мнению другого источника в той же партии, не стоит ожидать выхода "Яадут а-Тора" из коалиции в ближайшие две недели.

Ранее Лицман заявил своим приближенным, что он не хочет выборов, но ему "нечего делать в правительстве, которое оскверняет субботу".

Это заявление Лицман сделал после ночных переговоров с главой правительства Биньямином Нетаниягу и министром труда и соцобеспечения Хаимом Кацем ("Ликуд"). Их целью было решить конфликт вокруг работ на железной дороге по субботам.

В последние дни Лицман дважды заявлял, что он готов подать в отставку, если работы, нарушающие святость субботы, не будут прекращены.

Хаим Кац предложил, чтобы работы на железной дороге проводили рабочие, не являющиеся евреями. Однако Лицмана этот вариант не устраивает. Он настаивает на том, чтобы работы по субботам вообще не проводились, отмечает Walla.

Примечательно, что о вероятной отставке Лицмана стало известно на следующий день после того, как радиостанция "Кан Бет" сообщила о преодолении коалиционного кризиса, вызванного проведением ремонтных работ на железной дороге по субботам. 23 ноября утверждалось, что стороны пришли к соглашению, что ремонтные и инфраструктурные работы будут прекращаться до захода шабата и возобновляться поздно вечером в субботу.

Представители компании "Ракевет Исраэль" сообщили сайту Ynet, что по просьбе, поступившей в компанию из правительства, инфраструктурные работы будут проводиться в ближайшую пятницу с 05:00 и до захода шабата, и возобновятся в субботу, после выхода шабата и будут продолжаться до 05:00 воскресенья.

В ближайшие выходные работы по улучшению инфраструктуры и замене железнодорожного полотна на участке между Димоной и Беэр-Шевой. Между станциями будут запущены бесплатные "шаттлы".

Представители железнодорожной компании попросили у Хаима Каца передать им план работ, запланированных на выходные, а также заранее предупредить о необходимости проведения неотложных работ, подпадающих под определение "пикуах нефеш" (принцип в еврейском законе, гласящий, что сохранение человеческой жизни перекрывает любые другие религиозные мотивы), и которые, соответственно, позволительно осуществлять в субботу.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 23 ноября 2017 г.
Преодолен коалиционный кризис из-за "осквернения субботы" на железной дороге
// NEWSru.co.il // В Израиле // 22 ноября 2017 г.
Яаков Лицман вновь грозит уволиться из-за работ на железной дороге по субботам
// NEWSru.co.il // В Израиле // 17 ноября 2017 г.
Хаим Кац: работы на железной дороге в субботу будут проводить неевреи
// NEWSru.co.il // В Израиле // 17 ноября 2017 г.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 16 ноября 2017 г.
"Яадут а-Тора" объявила о бойкоте коалиции в связи с работами на железной дороге в шаббат







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