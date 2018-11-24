Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила о крупномасштабных учениях "Коммандо". ВИДЕО

В субботу, 24 ноября, пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о крупномасштабных 10-дневных учениях бригады спецназначения "Коммандо", в которых принимают участие подразделения "Маглан", "Дувдеван" и "Эгоз".

Учения, проводимые для поддержания высокого уровня боеготовности подразделений ЦАХАЛа, проходят в разных частях страны; в процессе учений отрабатываются различные сценарии, включающие в себя действия, направленные против террористической организации ХАМАС и движения "Хизбалла".

Кроме того, бойцы бригады спецназначения "Коммандо" проводят учебные операции как на открытой, так и на застроенной территории, демонстрируя способность действовать в сложных ситуациях.

Учения предусматривают тесное взаимодействие с военно-воздушными силами ЦАХАЛа, включающее как поддержку наземных операций с воздуха, так и воздушные удары по определенным целям.

За учениями наблюдает глава Генштаба генерал-лейтенант Гади Айзенкот.

Бригада спецназначения "Коммандо" была создана три года назад. В нее вошли вошли подразделения "Эгоз", "Маглан", "Дувдеван", "Римон".

По словам полковника Яакова Хеллера, командира "Коммандо", учения доказали, что бойцы бригады готовы к любому развитию событий, на любой арене боевых действий и против любого врага.





