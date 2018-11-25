Полиция отклонила условия Льва Леваева. "Будет допрошен как любой подозреваемый"

Вечером в субботу, 24 ноября, сайт газеты "Маарив а-Шавуа" сообщил, что полиция отклонила условия, выдвинутые бизнесменом Львом Леваевым по поводу его согласия общаться со следователями.

Как сообщалось ранее, Леваев передал через адвоката письмо, в котором выразил согласие дать показания при условии, что будет находиться в условиях домашнего ареста, а затем получит возможность вернуться в Россию, оставив залог. Леваев также оговаривает, что в дальнейшем вернется в Израиль для дополнительного следствия лишь по предварительному согласию и в разумные сроки.

В полиции, в свою очередь, заявили следующее: "Лев Леваев будет допрошен как любой подозреваемый по любому делу без каких-либо предварительных условий. Мы не ведем переговоров с подозреваемыми до начала следствия. Это касается и Льва Леваева, в отношении которого ведется дело. Все подозреваемые равны перед законом, и Лев Леваев будет допрошен по прибытии в Израиль. Мы не согласны на предварительные условия".

Напомним, что утром в понедельник, 5 ноября, в рамках операции "Черный алмаз" следователи полиции и налогового управления задержали шестерых подозреваемых в контрабанде алмазов в особо крупных размерах. Среди задержанных – сын Льва Леваева Звулун, брат бизнесмена Моше, трое бывших и действующих работников компании Леваева LLD Ханания Исасхар, Реувен Шмуэлов и Ашер Йехиэлов, а также Йегуда Ашур.

Согласно подозрениям, сотрудник завода Леваева в России, получивший по возвращении в Израиль статус реэмигранта, спрятал в контейнерах со своим имуществом необработанные алмазы из принадлежащего Леваеву российского месторождения.

Кроме того, имеются подозрения об использовании учеников йешив в качестве курьеров для контрабанды алмазов из России и Африки, в том числе – из районов, покупка алмазов из которых запрещена международными конвенциями.

7 ноября стало известно, что полиция и налоговое управление арестовали имущество Леваева в Израиле. В тот же день были задержаны еще трое сотрудников компании LLD.

20 ноября при невыясненных обстоятельствах погибла бухгалтер компании LLD Мазаль Адади (42), мать троих детей, тело которой было найдено под окном ее офиса в здании Алмазной биржи. В день смерти Адади была допрошена полицией в рамках дела "Черный алмаз".

Лев Леваев родился 30 июля 1956 года в Ташкенте (Узбекская ССР, СССР) в семье бухарских евреев, выходцев из Самарканда. В 1971 году вместе с семьей репатриировался в Израиль. Окончил иешиву "Хабада" в Кирьят-Малахи. Отслужил в военном раввинате. После демобилизации начал работать шлифовщиком алмазов на фабрике. Открыл собственную компанию по шлифовке алмазов. В 1980-е годы приобрел акции компании "Африка-Исраэль" и стал членом её руководства. С 1997 года Лев Леваев является владельцем и председателем совета директоров компании "Африка-Исраэль", которая была преобразована в международную холдинговую и инвестиционную компанию, работающую в различных областях строительства и экономики. C 1 февраля 2008 компания "Африка-Исраэль" владеет компанией "Апогей-Металл" в России. Был первым владельцем единственного русскоязычного телеканала в Израиле (9-й, "Израиль Плюс"). Женат, отец девятерых детей.

В 2007 году, по оценке журнала "Асаким" (экономическое приложение к газете "Маарив"), Лев Леваев был назван самым богатым израильтянином, тогда его состояние оценивалось в 24 миллиарда шекелей. Впрочем, уже в 2008-м Forbes лишил его этого титула. На ноябрь 2018 года Forbes оценивает личное состояние Леваева в 1 миллиард долларов.





