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24 ноября 2018 г.
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В аэропорту Бен Гурион задержаны подозреваемые в причастности к обстрелу тюрьмы в Рамле

время публикации: 11:30 | последнее обновление: 16:32 блог версия для печати фото
В аэропорту Бен Гурион задержаны подозреваемые в причастности к обстрелу тюрьмы в Рамле
Тюремный комплекс "Аялон" в Рамле

В субботу, 24 ноября, утром, в аэропорту имени Бен Гуриона, полиция задержала двух подозреваемых в причастности к обстрелу тюремного комплекса "Аялон" в Рамле.

Двое мужчин, одному из которых 24 года, другому – 27 лет, оба – жители Джальджулии, накануне вылетели в Румынию, надеясь скрыться от полиции, однако, по просьбе израильских полицейских, были задержаны их румынскими коллегами и высланы обратно.

Всего по этому делу задержаны пятеро подозреваемых.

Как сообщалось ранее, в ночь на 23 ноября был обстрелян тюремный комплекс "Аялон" в Рамле. Следы от пуль обнаружены, в частности, на южной караульной башне расположенной на территории комплекса тюрьмы "Гивон", на которой в момент обстрела находился сотрудник Управления тюрем (ШАБАС). В результате обстрела никто не пострадал.

Пресс-служба ШАБАС отмечает, что пули пролетели "в нескольких сантиметрах" от охранника.

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Суббота, 24 ноября 2018 г.
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