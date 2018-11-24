В аэропорту Бен Гурион задержаны подозреваемые в причастности к обстрелу тюрьмы в Рамле

В субботу, 24 ноября, утром, в аэропорту имени Бен Гуриона, полиция задержала двух подозреваемых в причастности к обстрелу тюремного комплекса "Аялон" в Рамле.

Двое мужчин, одному из которых 24 года, другому – 27 лет, оба – жители Джальджулии, накануне вылетели в Румынию, надеясь скрыться от полиции, однако, по просьбе израильских полицейских, были задержаны их румынскими коллегами и высланы обратно.

Всего по этому делу задержаны пятеро подозреваемых.

Как сообщалось ранее, в ночь на 23 ноября был обстрелян тюремный комплекс "Аялон" в Рамле. Следы от пуль обнаружены, в частности, на южной караульной башне расположенной на территории комплекса тюрьмы "Гивон", на которой в момент обстрела находился сотрудник Управления тюрем (ШАБАС). В результате обстрела никто не пострадал.

Пресс-служба ШАБАС отмечает, что пули пролетели "в нескольких сантиметрах" от охранника.