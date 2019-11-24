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NEWSru.co.il :: В Израиле24 ноября 2019 г., 08:59

Мотоциклисты перекрыли движение по Аялону в Тель-Авиве

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Мотоциклисты перекрыли движение по Аялону в Тель-Авиве Мотоциклисты перекрыли движение по Аялону в Тель-Авиве Мотоциклисты перекрыли движение по Аялону в Тель-Авиве

Утром в воскресенье, 24 ноября, десятки мотоциклистов перекрыли движение по трассе Аялон (20-я трасса) в Тель-Авиве. В северном направлении движение перекрыто от развязки Роках, в южном направлении – от развязки а-Шалом.

В социальных сетях публиковалось предупреждение о намерении провести такую акцию протеста.

Полиция заявляет, что контролирует ситуацию. Водителям рекомендовано воспользоваться альтернативными маршрутами.

Но в пробке на Аялоне из-за акции протеста примерно с 8:45 застряли сотни автомобилей.

Поводом для проведения акции протеста стало сообщение о намерении запретить объезд мотоциклистами автомобильных пробок по резервной правой полосе. Правилами дорожного движения проезд по этой полосе запрещен, она может быть использована только в аварийных ситуациях. Однако полиция, как правило, не штрафовала мотоциклистов за проезд по этой полосе.

С пятницы, 22 ноября, дорожная полиция ужесточила борьбу с нарушителями правил дорожного движения, передвигающимися на легком двухколесном транспорте. В частности, на междугородних трассах начали штрафовать водителей мопедов и мотоциклов, едущих по резервной правой полосе.



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// NEWSru.co.il // Автомобили // 22 ноября 2019
Дорожная полиция ужесточает борьбу с нарушениями ПДД двухколесным транспортом


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