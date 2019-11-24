Праймериз в "Ликуде", прямые выборы или правительство единства: политика на фоне обвинительного заключения

За 18 дней до истечения последнего срока формирования правительства, в политической системе продолжается поиск выхода из тупика c целью создать правительство и избежать третьих выборов.

В "Ликуде" разгорается борьба вокруг предложения о проведении праймериз на пост главы партии. Накануне депутат Кнессета Гидеон Саар предложил провести праймериз в течение двух недель, что оставит победителю время на формирование правительства еще до истечения 21 дня, отведенного Кнессету. "Мы находимся в крайне трудной ситуации и существует реальная опасность утраты власти правым лагерем. Я не знаю ни одного человека, который считал бы, что после третьей, четвертой или пятой предвыборной кампании Биньямин Нетаниягу сможет сформировать правительство. Я сумею сформировать правительство в кратчайший срок", – заявил Саар. Он отказался ответить на вопрос, означает ли это готовность к правительству национального единства с "Кахоль Лаван".

В ответ на заявление Саара, из пресс-службы "Ликуда" передали следующее: "Председатель "Ликуда" Биньямин Нетаниягу является премьер-министром, принеся "Ликуду" 32 мандата после того, как избиратели проголосовали бюллетенем МАХАЛь, на котором было написано "Ликуд во главе с Нетаниягу". Вызывает сожаление, что в то время, когда глава правительства Нетаниягу заботится о безопасности Израиля и сохранении власти "Ликуда", Гидеон Саар, как обычно, проявляет ноль лояльности и максимум интриганства".

Бывший министр просвещения Гидеон Саар пользуется поддержкой главы ЦК партии "Ликуд" Хаима Каца, депутатов Кнессета Йоава Киша и Михаль Шир. По некоторым сведениям, идею проведения праймериз поддерживает и глава фракции "Ликуд" в Кнессете Мики Зоар.

Остальные возможные претенденты на пост главы партии в случае ухода Нетаниягу из политики, высказываются более осторожно.

Как сообщает газета "Исраэль а-Йом", депутат Кнессета Нир Баркат намерен выдвинуть инициативу по введению новой должности в "Ликуде": исполняющий обязанности главы партии. В соответствии с предложением Барката, речь пойдет о копировании американской модели управления (президент и вице-президент). Исполняющий обязанности главы "Ликуда" будет избираться на праймериз, автоматически займет второе место в предвыборном списке и будет обладать всеми полномочиями главы партии в том случае, если председатель "Ликуда" будет вынужден уйти со своего поста.

Министр иностранных дел Исраэль Кац, министр внутренней безопасности Гилад Эрдан и спикер Кнессета Юлий Эдельштейн к настоящему моменту не выдвигали конкретных предложений по выходу из кризиса.

5 декабря, за неделю до роспуска Кнессета, состоится заседание ЦК "Ликуда", на котором будет обсуждаться вопрос об отмене праймериз в предвыборный список партии в случае новых выборов. Если к тому моменту не будет принято решение по вопросу о праймериз на пост лидера движения, ожидается, что Гидеон Саар и его сторонники поднимут его на повестку дня.

Одновременно в правом блоке продолжается поиск возможностей предотвратить третьи выборы. "Исраэль а-Йом" сообщает, что министр обороны Нафтали Беннет продвигает инициативу по проведению прямых выборов главы правительства без роспуска Кнессета. Эту инициативу, против которой на прошлой неделе высказался глава НДИ Авигдор Либерман, поддерживают в правых и религиозных партиях. 24 ноября Беннет обсудит это предложение с премьер-министром Нетаниягу.

В свою очередь, глава "Кахоль Лаван" Бени Ганц вновь призвал к созданию правительства национального единства, которое в первые два года возглавит он. "Если Нетаниягу будет оправдан судом, он сможет возгласить правительство после меня. Если нет – это сделает тот, кто сменит его на посту главы "Ликуда"", – заявил Ганц.

В ближайшие дни юридический советник правительства Авихай Мандельблит должен опубликовать свое решение по двум вопросам, имеющим кардинальное значение для политической системы: может ли глава правительства продолжать удерживать министерские посты и может ли он, в случае победы на выборах, формировать правительство. Ожидается, что, опираясь на судебные прецеденты, Мандельблит отдаст Нетаниягу распоряжение передать другим депутатам посты министра сельского хозяйства, министра труда, министра здравоохранения и министра по делам диаспоры. Депутаты от "Ликуда" призывают Авихая Мандельблита не вмешиваться в вопрос права премьер-министра, являющегося обвиняемым, формировать правительство.

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