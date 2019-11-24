Как обвинения против Нетаниягу влияют на выбор избирателей? Опрос NEWSru.co.il
Вечером в четверг, 21 ноября, юридический советник правительства Авихай Мандельблит объявил, что главе правительства Биньямина Нетаниягу будут предъявлены обвинения по трем делам: 4000, 2000 и 1000.
По всем трем делам премьер-министр будет обвинен в обмане общественного доверия, по "делу 4000" – и во взяточничестве.
Напомним, что в рамках "дела 4000" расследовались контакты Нетаниягу с владельцем компании "Безек" и сайта Walla Шаулем Аловичем в 2012-2017 годах. По версии следствия, Нетаниягу получил позитивное освещение на сайте Walla в обмен на услуги Аловичу, общая стоимость которых оценивается почти в миллиард шекелей.
"Дело 1000" было связано с получением семьей Нетаниягу незаконным путем подарков от бизнесменов на сумму в сотни тысяч шекелей.
"Дело 2000" рассматривало контакты Нетаниягу с главой концерна "Едиот Ахронот" Арноном Мозесом.
Биньямин Нетаниягу отвергает все обвинения в свой адрес и называет предъявление ему обвинений попыткой государственного переворота.
Оппозиция требует отставки Нетаниягу.
Редакция NEWSru.co.il проводит опрос с целью выяснения того, как предъявленные обвинения повлияли на электоральные предпочтения нашей аудитории. В рамках этого опроса мы также выясняем отношение наших читателей к обвинительному заключению против действующего премьер-министра.
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