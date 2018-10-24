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07:42 Прокуратура недовольна темпами расследования "дела Дери"
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В Израиле

Прокуратура недовольна темпами расследования "дела Дери"

время публикации: 07:42 | последнее обновление: 07:42 блог версия для печати фото
Арье и Яффа Дери
Прокуратура недовольна темпами расследования "дела Дери"
Прокуратура недовольна темпами расследования "дела Дери"

Вечером во вторник, 23 октября, государственная радиостанция "Кан Бет" сообщила, что прокуратура выражает недовольство по поводу темпов и результатов расследования в отношении лидера партии ШАС, главы МВД Арье Дери и его супруги Яффы.

В прокуратуре рассчитывают, что после двухлетнего расследования полиция и налоговое управление в скором времени представят свои выводы генеральному прокурору.

В налоговом управлении заявили, что расследование фактически завершено. В полиции отметили, что речь идет о сложном расследовании, которое проводится в сотрудничестве с другими правоохранительными органами и прокуратурой.

Ожидается, что будет рекомендовано предъявить Аьер Дери обвинения в мошенничестве и отмывании денег.

Новое расследование против Дери вело управление полиции по борьбе с организованной преступностью (ЛАХАВ-433). Министр внутренних дел подозревается в мошенничестве и обмане общественного доверия, а также в налоговых правонарушениях.

В декабре 2017 года газета "Гаарец" писала о том, что согласно данным следствия, в 2012 году Арье Дери, объявивший о своем возвращении в политику, получил от бизнесмена Илана Шараби 200.000 шекелей.

В 2016 году, уже будучи снова председателем партии ШАС и министром внутренних дел, Дери занимался делом Шараби, не уведомив о полученных от него деньгах и о конфликте интересов.

По словам Дери, он забыл о полученных деньгах. В 2017 году он вернул их Шараби, несмотря на рекомендацию полиции воздержаться от данного шага как создающего помехи следствию.

Сам Шараби также утверждает, что речь шла о дружеской ссуде. Согласно изданию, эта ссуда была не единственной, полученной Дери от Шараби, однако остальные ссуды были погашены.

Расследовалась также деятельность организации "Мифалот симха", возглавляемой Яффой Дери, женой министра внутренних дел. Кроме того, проверялось происхождение средств, на которые Арье Дери в последние годы приобрел недвижимость в Иерусалиме и поселке Сафсуфа на севере страны.

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