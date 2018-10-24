Правительство намерено ограничить полномочия президента в вопросе формирования коалиции

Глава правительственной коалиции Давид Амсалем ("Ликуд") намерен вынести на рассмотрение Кнессета поправку к Основному закону о правительстве. В соответствии с этой поправкой, после выборов в Кнессет президент государства будет обязан предоставить полномочия формирования коалиции главе партии, которого порекомендовало большинство потенциальных коалиционных партнеров.

Как пояснили редакции NEWSru.co.il в окружении Амсалема, необходимость в этой поправке продиктована тем фактом, что в действующем законодательстве нет ясного определения полномочий президента. "Это может привести к ошибочным толкованиям закона", – заявили приближенные главы коалиции.

В соответствии с существующим законом, президент возлагает формирование коалиции на депутата, имеющего, по мнению главы государства, максимальные шансы создать правительство. Таким человеком не обязательно должен быть глава какой-либо партии.

Вопрос об изменении Основного закона о правительстве возник на фоне публикаций радиостанции "Галей ЦАХАЛ" и газеты "Исраэль а-Йом", согласно которым премьер-министр Биньямин Нетаниягу отказался от намерения объявлять досрочные выборы, так как опасался, что даже в случае победы президент Ривлин доверит формирование коалиции кому-то другому. По информации "Исраэль а-Йом", президент может воспользоваться тем обстоятельством, что полиция рекомендовала предъявить обвинения премьер-министру по делам 1000 и 2000. Некоторые представители "Ликуда" уже говорили с приближенными президента о такой возможности.

В эфире радиостанции "Галей ЦАХАЛ" комментатор Яаков Бардуго заявил, что Нетаниягу опасается возможной передачи полномочий по формированию правительства бывшему министру внутренних дел Гидеону Саару.

По сообщению СМИ, получив информацию о контактах высокопоставленных фигур в "Ликуде" с президентом Ривлиным, Нетаниягу, который уже принял решение о роспуске Кнессета и объявлении досрочных выборов, отказался от реализации этого плана.

Напомним, что в 2014 году Гидеон Саар бы главным сторонником избрания Ривлина на пост президента, в то время как Нетаниягу не высказывался в поддержку кого-либо из кандидатов и даже проверял возможность упразднения института президентства, чтобы избежать избрания Ривлина.

Из пресс-службы президентской канцелярии передали следующее: "Мы внимательно прочитали материал и не нашли там какой-либо конкретной информации, кроме подробного описания паранойи, не основанной ни на каком реальном шаге или даже мысли, имевшей место в реальности. Как известно, лечение таких явлений находится в ведении определенных специалистов, но никак не пресс-служб".

В окружении премьер-министра заявили: "Идея сговора, о котором говорится в публикации "Исраэль а-Йом", родилась не в резиденции президента, а у одного из высокопоставленных в прошлом членов "Ликуда", который обсуждал это с некоторыми партнерами по коалиции".

Бывший министр Гидеон Саар, который намерен баллотироваться на праймериз в "Ликуде" перед выборами в Кнессет 21-го созыва, заявил: "Обычно я не реагирую на безумные утверждения, особенно когда их автор не готов лично озвучить свои домыслы, однако коль скоро было упомянуто мое имя, то хочу однозначно заявить: опубликованное не имеет под собой никаких оснований. Все эти утверждения вымышлены. Не может не вызывать беспокойства тот факт, что кто-то шепчет подобные глупости на ухо премьер-министру".

В окружении главы коалиции Давида Амсалема заявили: "Сговор, подробности которого опубликованы в "Исраэль а-Йом", производит впечатление безумной выдумки. Такие комбинации аморальны, антидемократичны, нелогичны. Мы считаем, что подобного не может быть и не будет. Но, к сожалению, иногда сами собой разумеющиеся вещи получают извращенную трактовку и дают почву для злоупотреблений. Поэтому в ближайшее время будет сформирулирован законопроект, который внесет ясность в процесс формирования коалиции. Глава партии – это доминантная фигура, и, как правило, избиратели голосуют за партию именно благодаря ее лидеру. Мысль о том, что его можно обойти и после выборов возложить формирование коалиции на кого-то другого – это форма переворота. В полномочия президента входит право действовать в соответствии со здравым смыслом, а не организовывать манипуляции".





